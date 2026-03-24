Punkadeka festival 2026- MXPX
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NABAT (e non solo!) al Bloom di Mezzago

byDeka
24 Marzo 2026
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Il Bloom di Mezzago, in collaborazione con Hardstaff Booking, ospita una nuova serata dedicata al punk e all’Oi! con il ritorno dei Nabat, storica band di riferimento del genere.

A completare la line-up saranno i Sempre Peggio, insieme agli ospiti internazionali Diraki, gruppo street punk basco-navarro alla loro prima esibizione in Italia, e i brianzoli Medium Beer, che presenteranno il nuovo disco.

Orari
19:00 – Apertura bar e cucina
20:00 – Apertura porte
20:30 – Inizio concerti

Biglietti
Ingresso 15€ in prevendita: https://link.dice.fm/p03b92a0d0c7

Location
Bloom – Via Curiel 39, Mezzago (MB)
[email protected]
www.bloomnet.org

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