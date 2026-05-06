Nabat guidano il Punk Fest al VHS Retro’ Club di Scandicci

Sabato 9 maggio il VHS Retrò Club di Scandicci (Firenze) ospita una nuova serata dedicata al punk Oi con il Punk Fest che vede come protagonisti i Nabat, storica band bolognese attiva dal 1979.

Accanto a loro una line up che unisce diverse realtà della scena: Gaeta (feat. Basta), Sloth, Aeroflot e Bittercocks (feat. The Alano), per una serata che attraversa punk Oi, hardcore e contaminazioni affini.

I Nabat rappresentano uno dei nomi più longevi e influenti del punk italiano, legati fin dagli esordi a tematiche sociali e a un’attitudine radicata nella controcultura. Il loro repertorio include brani come Scenderemo nelle strade e Tempi nuovi, diventati punti di riferimento per più generazioni.

Apertura porte alle 21.00, con concerti a partire dalle 21.20. A seguire è previsto un dj set.

L’ingresso è riservato ai soci ACSI con tessera valida.