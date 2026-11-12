Nannibiuss & Friends: “Mal3ssere: Evacuazione” è il nuovo album

Dopo anni di attesa, i Nannibiuss & Friends tornano con “Mal3ssere: Evacuazione”, un nuovo album che segna un’altra tappa del percorso musicale della band e riporta in circolazione tutta la sua irriverente filosofia.

Il disco raccoglie materiale inedito e brani già conosciuti dal pubblico grazie alle esibizioni dal vivo. Tra le nuove tracce troviamo “DiagnoNo” e “Tisanal”, mentre “La Torta” e “Vomitino”, finora proposte esclusivamente durante i concerti, trovano finalmente spazio su disco.

Con “Mal3ssere: Evacuazione” i Nannibiuss & Friends tornano a rivendicare il proprio spazio, senza chiedere permesso e senza preoccuparsi troppo del bon ton.

Non sarà un disco per tutti i palati. Ma, del resto, non tutto quello che viene digerito merita di essere evacuato.