Nasce Margini Records: “Urla dalla Palude” racconta la scena di Grosseto

Dalla As One Crew al grande schermo, dal Margini Fest a un’etichetta discografica. La storia continua con la nascita di Margini Records, che debutta il 25 luglio 2025 con Urla dalla Palude, un vinile 12” splatter che raccoglie 11 band legate alla scena di Grosseto.

Più di una semplice compilation, Urla dalla Palude è uno spaccato vivo e diretto della scena hardcore, punk e metal che ruota attorno al Margini Fest. A firmare i brani: Pegs e La Piena (tra i fondatori del festival), insieme a Colonnelli, Vanz, The Clerx, To The Ground, 1Shot 1Kill, Autoblastindog, Gasament, Strangedz e i fratelli aretini Pessimo Stato.

L’uscita ufficiale sarà presentata il 6 agosto al Giardino degli Arcieri di Grosseto, durante il Wild Warm Up del Margini Fest 4, la stessa sera in cui i Total Chaos porteranno sul palco 35 anni di street punk californiano.

Margini Records nasce da chi la scena la vive ogni giorno: amici, musicisti, organizzatori che hanno visto il festival crescere e che ora vogliono documentare l’energia che circola tutto l’anno. Il progetto vuole dare spazio a chi si autoproduce, a chi macina chilometri per suonare, a chi crea momenti di aggregazione anche lontano dai grandi centri.

In arrivo nuove coproduzioni con Gasament, To The Ground, Pessimo Stato, 1Shot1Kill e Pegs, sempre all’insegna della coerenza e dello spirito DIY.

È una storia che parte da lontano, e continua a farsi sentire.