34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

NATALE INCONSAPEVOLE 2025: la galleria foto di Umberto Donati

byMatteo Paganelli
19 Gennaio 2026
No comments

Lo scorso 20 dicembre si è tenuta l’edizione 2025 del Natale Inconsapevole, kermesse punk rock del Surfer Joe di Livorno organizzata da Inconsapevole Records e che ha visto una line up formata da One Night Stand, The Chromosomes, Slang Poor Kids, Fernandhell, Coin-Op Kids, No Use For a Tribute Band e Matteo Caldari.

Qui sotto la galleria fotografica di Umberto Donati.

Coin-Op Kids, punk rock, Viareggio/Livorno/Brescia

Fernandhell, punk rock, La Spezia

Slang Poor Kids, skate punk, Brescia

The Chromosomes, punk rock, Livorno

One Night Stand, hardcore melodico, Livorno

No Use For a Tribute Band (tributo acustico ai No Use For a Name) e Matteo Caldari (7Years), Livorno

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

TALCO: nuovo album e nuovo singolo estratto

byMatteo Paganelli
Next Article

Nuovo pezzo per i CODENDANTS con D.O.C. : ascolta "RIVALS"

byMatteo Paganelli
A proposito di Coin-Op Kids...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

PEOPLE @ SKALETTA ROCK CLUB LAS*PEZIA 10.05.2013

Tutti a Las*Pezia per il concerto dei QUEERS in Skaletta… Vedi anche queers-skaletta-rock-club-la-spezia-10-05-2013 e il report https://www.punkadeka.it/queers-accelerators-1005-skaletta-rock-club-la-spezia/ Tutti a Las*Pezia per…
I PROSSIMI CONCERTI
Gen 20
The Real McKenzies | Live in Milan
Legend Club Milano
Gen 21
//THE REAL MCKENZIES LIVE AT DRUNK/Opening:ZECKYBOYS//
via brodolini 24, Morrovalle, Marche
Gen 22
The Real McKenzies ( Celtic Punk from Canada since 1992 ) + T-Rex Squad in concerto !
Via Agnini 2/D, Finale Emilia, Emilia-Romagna
Gen 23
MADBEAT – The Midnight Souls – Live Magnolia (MI) + Guest
Circolo Magnolia
Gen 24
Sara’s Bday Party -SUD DISORDER – TRAUMA – CRANKED / HC
C.S.A. Mattone Rosso
Gen 24
Plakkaggio “Cosmo” Release party @Daste | Bergamo |opening Menagramo & Crancy Crock
Daste Bergamo
Gen 24
Seed’n’Feed 30th Anniversary
Via Fosso Matelli 1 int 26, Viareggio, Toscana
Gen 24
GANG & THE DRUNK BUTCHERS @ LnD
Cellino
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.