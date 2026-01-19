NATALE INCONSAPEVOLE 2025: la galleria foto di Umberto Donati

Lo scorso 20 dicembre si è tenuta l’edizione 2025 del Natale Inconsapevole, kermesse punk rock del Surfer Joe di Livorno organizzata da Inconsapevole Records e che ha visto una line up formata da One Night Stand, The Chromosomes, Slang Poor Kids, Fernandhell, Coin-Op Kids, No Use For a Tribute Band e Matteo Caldari.

Qui sotto la galleria fotografica di Umberto Donati.

Coin-Op Kids, punk rock, Viareggio/Livorno/Brescia

Fernandhell, punk rock, La Spezia

Slang Poor Kids, skate punk, Brescia

The Chromosomes, punk rock, Livorno

One Night Stand, hardcore melodico, Livorno

No Use For a Tribute Band (tributo acustico ai No Use For a Name) e Matteo Caldari (7Years), Livorno