NECROSPORE romanzo horror da non perdere!

E’ finalmente uscito il secondo romanzo di Michele Bini : “Necrospore“

Si tratta di un horror con protagonista un trentenne punk, molti i riferimenti alla scena hc e oi italiana e critiche al rapporto tra uomo e natura.

“In un paese della Pianura Padana, d’improvviso inizia a crescere ovunque una strana piccola pianta colorata che trasforma gran parte dei cittadini in assassini o folli suicidi: nell’arco di una notte, in un ambiente sempre più surreale, onirico e in un crescendo di violenza e terrore, un gruppo di sopravvissuti tenta la fuga dalla città. Il protagonista è Davide, un trentenne punk emotivo e scontroso, che attraverso gli orrori di quella notte, si trova costretto a fronteggiare i propri demoni interiori, in un continuo confronto tra il suo doloroso passato e il terrificante presente.”

Si può acquistare nelle librerie (distribuzione nazionale) o su Amazon o direttamente dalla casa editrice: https://www.rosabiancaedizioni.it/shop/gialli-e-thriller/necrospore/