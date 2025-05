NEGAZIONE, in arrivo nuovo live e da oggi la T-Shirt

Nuova uscita dei Negazione con un live per la serie “We got Memories!” che dal 2017 rende disponibili le registrazioni di vecchi concerti, gratuitamente, solo in digitale su negazione.bandcamp.com.

L’ultima release, disponibile dal 27 Maggio 2025, è il concerto al mitico CBGB’s di NYC del 26/08/1990.

12 tracce dell’ultimo concerto del tour US 1990, masterizzato 2025 da alesportelli.com.

Insieme alla registrazione è disponibile un libretto di 8 pagine in PDF con alcune memorie di Tax ed immagini inedite del concerto (foto di Winni Wintermeyer).

E’ invece disponibile da oggi la maglietta celebrativa di quel tour, Live at CBGB’s, US TOUR 1990 su shop.negazione.com

Front and back black tee, artwork by DeeMo, front photo by Winni Wintermeyer.

Il release party alla presenza di Tax e Michele Barox sarà a New York in occasione dell’incontro SPAGHETTI PUNK presents: “Lo Spirito Continua…

Tales of Italian Punk with NEGAZIONE!” @salotto.nyc 84 Withers St FL 1 Brooklyn 11211 New York Free Admission Tuesday, May 27 2025 7 PM