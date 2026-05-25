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Nerf Herder celebrano i 30 anni del debutto con una nuova versione acustica

byDeka
25 Maggio 2026
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I Nerf Herder hanno annunciato [Redux], nuova rilettura acustica del loro storico album di debutto in occasione del trentesimo anniversario dell’uscita originale.

Il disco arriverà il 29 maggio 2026 per Fat Wreck Chords e proporrà una reinterpretazione completa dell’omonimo album pubblicato nel 1996, diventato negli anni un riferimento per la scena pop punk e geek rock americana.

La band ha spiegato di aver scelto la strada della versione acustica invece di una semplice ristampa o di una replica fedele del disco originale, considerato irripetibile anche per il lavoro svolto all’epoca insieme a Joey Cape e Ryan Greene.

Per il progetto tornano coinvolti i fondatori Steve Sherlock e Parry Gripp insieme ai membri storici Ben Pringle e Linus Dotson, con Thom Flowers alla co-produzione, registrazione e mixaggio.

Formati a Santa Barbara nel 1994, i Nerf Herder sono ricordati anche per il singolo Van Halen e per aver scritto la celebre sigla di Buffy The Vampire Slayer, oltre ai tour condivisi con band come Weezer e Bloodhound Gang

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