Nerorgasmo: unica data italiana il 16 maggio al Forte Prenestino

I Nerorgasmo saranno protagonisti di un’unica data italiana sabato 16 maggio 2026 al Forte Prenestino, all’interno del Tattoo Fest.

La serata, che si inserisce in una due giorni tra tatuaggi, performance, presentazioni, musica e banchetti, vedrà in apertura i Mala Movida. L’evento avrà anche una finalità benefit a sostegno del progetto agricolo Sare Ngai in Gambia.

Nati nella Torino dei primi anni ’80, i Nerorgasmo rappresentano una delle realtà più influenti della scena punk hardcore italiana. Attivi tra il 1983 e il 1987, e successivamente nei primi anni ’90, hanno lasciato un segno grazie a un sound che unisce velocità estrema e momenti più oscuri, oltre ai testi del cantante Luca “Abort” Bortolusso.

La formazione attuale vede tra le fila il fondatore Simone Cinotto alla chitarra, Francesco Dilecce alla batteria e Luigi Bonizio e Francesco Goria alle voci (con quest’ultimo anche al basso).

In apertura, i Mala Movida porteranno il loro punk hardcore diretto e politicamente connotato, nato all’interno della scena autogestita romana e caratterizzato da un forte impatto live.

Il concerto del 16 maggio si presenta come un appuntamento rilevante per la scena underground italiana.