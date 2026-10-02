NERORGASMO: UNICA DATA ITALIANA IL 16 OTTOBRE ALL’AUDIODROME

I Nerorgasmo saranno protagonisti della loro unica data italiana venerdì 16 ottobre all’Audiodrome Alive Club di Moncalieri (TO), in un appuntamento organizzato da Audiodrome Crossover, Burning Tower e The Abyss Booking.

Ad aprire la serata saranno i Black Mungo, progetto musicale-letterario legato alla scena antagonista torinese degli anni ’80 e ’90, seguiti dagli Hate&Merda, duo fiorentino che unisce sludge, noise, hardcore, post-rock e power electronics.

I Nerorgasmo, tra i nomi fondamentali dell’hardcore punk torinese degli anni ’80, porteranno sul palco il loro repertorio storico. A chiudere la serata sarà l’after party con il DJ set di Alle Cuoghi e Skåll, ideatori degli eventi Obscene.

Appuntamento dalle 20:00 all’Audiodrome Alive Club, Strada Mongina 9, Moncalieri. Ingresso 20 euro.