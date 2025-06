Netflix annuncia la docuserie “HARDCORE: The Rise of the Underground”, in uscita nel 2026

Dopo diverse indiscrezioni, Netflix sembra aver ufficialmente dato il via alla produzione di HARDCORE: The Rise of the Underground, una nuova docuserie dedicata alla scena musicale hardcore. L’uscita è prevista per l’inizio del 2026.

La serie ripercorrerà le origini e l’evoluzione del hardcore punk, dai sotterranei di New York fino ai festival underground di Berlino, Tokyo e San Paolo.

Ogni episodio includerà interviste esclusive con figure storiche del genere, materiali d’archivio e testimonianze da spazi autogestiti e club che hanno segnato la storia della musica estrema.

Diretta da Harmony Korine e prodotta da Trent Reznor, la docuserie è stata descritta come uno dei progetti più intensi mai realizzati nel campo del documentario musicale.

Il primo trailer, già diffuso online, mostra immagini di concerti, circoli di pogo e una figura mascherata al microfono sotto luci rosse.

La reazione dei fan è stata immediata, con grande attesa nei circuiti legati alla musica alternativa e DIY.