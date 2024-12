Netflix pubblicherà un documentario sugli The Offspring a marzo 2025

Netflix ha infatti annunciato l’uscita di un documentario molto atteso che racconta l’ascesa, l’eredità e l’impatto della leggendaria band punk rock The Offspring.

L’ uscita è prevista per marzo 2025.

Il documentario sarà intitolato “Come Out and Play: The Story of The Offspring” e promette di portare i fan in un viaggio attraverso i 40 anni di carriera della band, offrendo filmati inediti, interviste esclusive e uno sguardo dietro le quinte al loro processo creativo.

La band sarà in Italia il 29 settembre 2025 l Forum di Milano.