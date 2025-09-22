Neurodivergent Punk: musica e arte al Forte Prenestino

Il 26 settembre al CSOA Forte Prenestino di Roma andrà in scena Neurodivergent Punk, una serata che unisce concerto e arti visive con l’obiettivo di dare spazio e voce alla neurodivergenza attraverso il linguaggio punk.
Il programma prevede un live painting a cura degli artisti neurodivergenti di Spazio Ultrablu, l’esposizione fotografica di Cynna Scene e un’installazione di Niccolò Tolaini. Sul palco si alterneranno le band Gasse, Malamovida, La Croce e Call the Cops, per un live all’aperto senza luci stroboscopiche, a garanzia di un’esperienza più inclusiva.
Il progetto nasce dall’idea che ogni cervello elabora il mondo in modo diverso e che ciò che spesso viene percepito come “anormalità” possa invece diventare forma di libertà ed espressione.