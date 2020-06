Never forget Tony Sly: Benefit T-shirt

La tragica morte della leggenda del punk rock leader dei No Use for a Name, Tony Sly, risale a 8 anni fa ma il suo ricordo sembra essere ininterrotto nei fan.

In collaborazione con la vedova di Tony, Brigitte Sly e suo fratello Jonathan Sly.

Stefan Beham di SBÄM pubblicherà un esclusivo design di T-shirt il 15 giugno.



Sarà una stampa multicolore su T-shirt di 5 diversi colori.

Il design è segreto fino ad ora, ma sarà nello stile tipico di Stefan Beham:

“As a visual artist I loved No Use For A Name’s artwork as much as I loved the musi” afferma Stefan Beham.

Tutti i proventi della vendita della maglietta saranno donati alla Tony Sly Music Foundation, che promuove l’educazione musicale per i bambini.

La pre-vendita inizia il 15 giugno.



https://shop.sbam.rocks/

About Tony Sly Music Foundation: https://www.tonysly.org/index.php/musicfoundation