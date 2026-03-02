NEW FOUND GLORY: “Listen Up!”

Il disco dei New Found Glory è sicuramente uno dei più attesi dell’anno. Il gruppo della Florida è stato negli anni duemila famoso ma, per buona parte degli ascoltatori punk integralisti, rivalutato con gli anni. Gruppi come i The Story so Far (il titolo di una canzone dei New Found Glory non proprio a caso) hanno ripreso il loro sound, arricchendolo, ma diciamo che il Pop Punk di adesso è quello che proviene da questa band.

“Listen Up!” è un disco riuscito, dal momento che fare un bel disco Pop Punk nel 2026 per una band degli anni 2000 non è che sia difficile, ma quasi impossibile. I New Found Glory però sono lo abbiamo detto quelli che questo sound lo hanno iniziato,e con molto mestiere hanno fatto quello che sono capaci di fare.

La prima parte stranamente è la più fiacca, nei dischi casomai è il contrario, ed in effetti “100%” e “Laugh It Off” sono i singoli e le canzoni più fiacche del lavoro. Molto meglio il secondo tempo potremmo dire, mi piace molto anche la traccia conclusiva “Frankestein’s Monster”.

Nel complesso un disco di grande spessore, con le solite melodie di classe dei New Found. Non so ancora quanto meglio o peggio del resto del catalogo della Pure Noise di quest’anno (i Koyo sono un nome su tutti), comunque i padri simbolici di quel sound hanno iniziato bene il 2026.