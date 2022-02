NEW REAL DISASTER al LOBOTOMY FEST! (Corte dei Miracoli, Siena)

Annunciati i NEW REAL DISASTER al Lobotomy Fest di Siena, che possono finalmente riprendere a presentare dal vivo quel capolavoro di “Tomorrow Will Come”, uscito in piena pandemia e non celebrato come si dovrebbe per le conseguenti restrizioni. Una delle tappe interessanti è appunto l’importante palco del Lobotomy Fest dei nostri amici di Siena, imperdibile festival Punk Rock che promette di far sudare gente a modo con un roster di tutto rispetto, SIATECI!

I nostri compaesani toscani New Real Disaster vengono da Livorno e sono una di quelle band che lasciano decisamente il segno! I loro live sono sempre mozzafiato, grazie al loro approccio heavy mai ridondante, in bilico tra punk rock, HC e celtic punk. I loro punti di riferimento sono Adolescents, Swingin’ Utters, Real McKenzies e H20, ma la vera ciliegina sulla torta del loro sound è la voce abrasiva e potente della vocalist Giusy Amaro! L’ultimo album “Tomorrow will come” è uscito da poco su Striped Music, non fatevelo scappare!