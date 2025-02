New Years Rev: il film sui GREEN DAY

In arrivo un film commedia sui primissimi Green day.

Il film approvato dalla band è scritto e diretto da Lee Kirk, che ha anche lavorato con il frontman Billie Joe Armstrong in Ordinary World del 2016, ed è “basato sulle gesta dei Green Day e sui loro anni trascorsi in un furgone da tour”, secondo Variety.

Avrà come protagonisti Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust nel ruolo del trio principale di amici e compagni di band, che apparentemente pensano di supportare i Green Day a uno spettacolo alla vigilia di Capodanno e quindi intraprendono una “gita chiassosa e maliziosa attraverso il paese piena di avventure”. “I giorni in furgone sono la regola”, dice Billie Joe. “Guiderai tutta la notte senza dormire, poi suonerai per 10 bambini in uno scantinato di casa di un amico di un amico a 50 miglia a est di qualsiasi posto di cui tu abbia mai sentito parlare. Ma lo farai di nuovo il giorno dopo e quello dopo ancora. Perché lo fai con i tuoi compagni di band che diventano la tua famiglia ed è diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai conosciuto.

Il cast di New Years Rev include anche Jenna Fischer e Angela Kinsey (alias Pam Beesly e Angela Martin di The Office), più Ignacio Diaz-Silverio e Keen Ruffalo.