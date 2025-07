NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE: ANNUNCIATE NUOVE DATE

I PIONIERI DELLO SKA JAZZ TORNANO IN ITALIA

La leggendaria band americana New York Ska Jazz Ensemble torna in Italia!

Alle date già annunciate di Milano, Roma e Ravenna, rispettivamente il 6 luglio al Legend Club , il 9 luglio al Casilino Sky Park e il 4 luglio al Rumagna Unite di Campiano (RA), si aggiungono due nuove date che porteranno la band in viaggio per tutta la penisola. Il 5 luglio al GOB di Viareggio (RA) e l’8 luglio al Lumen di Firenze.

Con oltre trent’anni di carriera e una reputazione consolidata come una delle formazioni più esplosive della scena ska internazionale, i New York Ska Jazz Ensemble porteranno sul palco la loro energia inconfondibile, unendo improvvisazione jazzistica e groove caraibico in uno show che promette di far ballare il pubblico dall’inizio alla fine.

I New York Ska-Jazz Ensemble sono nati a New York nel 1994, come side project dei The Toasters dai quali ereditano il frontman e sassofonista Fred “Rocksteady” Reiter. Da quel momento grazie alla loro energia e creatività hanno portato la loro musica on the road in Europa, Canada, Stati Uniti e Sud America, presentandosi oggi come uno dei più noti gruppi ska jazz contemporanei.

Multiculturali, di ampie vedute, con una musica che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, New York Ska-Jazz Ensemble sono musicisti a tutto tondo che da anni si dedicano all’esplorazione di suoni e musiche dalle estrazioni più disparate. Un mix grazie al quale hanno ottenuto, durante tutti gli anni di attività, il favore del pubblico ma anche della critica musicale; un gruppo capace di spettacoli live dall’intrattenimento unico, caratterizzati anche dalla forza dell’improvvisazione, il giusto mix per ottenere una grande serata di festa!

Di seguito i dettagli degli show:

NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE

4 luglio 2025 – Rumagna Unite, Campiano (RA)

INGRESSO GRATUITO

5 luglio 2025 – GOB, Viareggio (LU)

Biglietti in cassa.

6 luglio 2025 – Legend Club, Milano

Biglietti disponibili su DICE.

8 luglio 2025 – Lumen, Firenze

INGRESSO GRATUITO

9 luglio 2025 – Casilino Sky Park, Roma

Biglietti disponibili su DICE.