News dai Guacamaya!!

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Da ottobre vogliamo tornare on the road per presentare un nuovo EP e con una scaletta al fulmicotone.

L’ EP si chiamerà BICI ROSA e parlerà di un tema per noi importantissimo come quello delle condizioni delle carceri.

Abbiamo deciso di devolvere i ricavati di questo EP e anche dei live ad una associazione che si occupa proprio di questo inferno in terra.

Poi ve la presenteremo con calma .

Nel frattempo chiediamo a chi organizza o a chi produce se ci vuole dare una mano :

– coproducendo EP

– organizzandoci un live

Per entrambe le cose scrivete direttamente al REB

3392860571

DIY

ci teniamo molto .

Nel frattempo grazie a chiunque ci volesse dare una mano