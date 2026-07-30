News dai Guacamaya!!

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Da ottobre vogliamo tornare on the road per presentare un nuovo EP e con una scaletta al fulmicotone.
L’ EP si chiamerà BICI ROSA e parlerà di un tema per noi importantissimo come quello delle condizioni delle carceri.
Abbiamo deciso di devolvere i ricavati di questo EP e anche dei live ad una associazione che si occupa proprio di questo inferno in terra.
Poi ve la presenteremo con calma .
Nel frattempo chiediamo a chi organizza o a chi produce se ci vuole dare una mano :
– coproducendo EP
– organizzandoci un live
Per entrambe le cose scrivete direttamente al REB
3392860571
DIY
ci teniamo molto .
Nel frattempo grazie a chiunque ci volesse dare una mano