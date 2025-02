News dai Klaxon!

Da qualche giorno è disponibile il Nuovissimo Album dei KLAXON ‘Le rime ignoranti’ che prende le ali dalle poesie di Sergio dei FUN noto nella scena Romana e non solo, sinndagli anni 80.

Un Album di realtà metropolitana ora messa in Musica da altrettanti noti Punkrocker della Centocelle City Rockers come i KLAXON, con l’aggiunta di altrettanti PERSONAGGI appartenenti alla Roma Proletaria e di movimento come: Pikkio e Sandokan della Banda Bassotti, il Giallo dei Dalton, Teschio, noto per il Festival ‘Questa è Roma’ e agitatore della scena HC Romana, presente in molte HC Band della Capitale, le Pulkra, Female Punkers Romane. Zelda già nei Fun. Lorenzo Canevacci degli Storici Bloody Riot e tanto altro. Maurizio De Gli ULTIMI, er Caciotta dagli imprescindibili Gozzilla e le tre Bambine coi Baffi etc etc…Emiliano Guidi (uno che sa suonare finalmente), Max e Valerio che ha registrato tutto nell’Hombrelobo studio.

Il CD è stato pubblicato con la Fanzine OLD CREW ed è disponibile da Hellnation Store a Bologna e da altri negozi di dischi della penisola.

Da qualche giorno disponibile su Spotify.

Non perdetevi questa ultima fatica dei KLAXON da Centocelle City Rockers

