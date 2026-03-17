News dalla BANDA BASSOTTI

Solo Qualche mese fa la Banda Bassotti è tornata in studio più viva che mai e sempre coerentemente dalla parte giusta della storia. Questo è il risultato…uno sguardo al Futuro non dimenticando la Storia del Popolo e dei Popoli Tutti…

Quei Popoli che consapevolmente si ergono a scudo contro il capitalismo imperante con la consapevolezza che solo il Popolo salverà il Popolo. La Banda Bassotti vi aspetta al “Partirò per Bologna” il Festival che da 8 Edizioni si tiene all’estragon di Bologna, ogni anno con tante Band sul Palco.