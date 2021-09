News per Lizi and the Kids

Dopo l’uscita di Go Hard or Go Home a febbraio 2021 i Lizi And The Kids, punk rock band Perugina, tornano con un nuovo singolo feat. Irene e Sal dei Viboras.

Il singolo sarà disponibile dal 10 settembre su tutte le piattaforme digitali della sempre più attiva Ammonia Records, etichetta storica con in serbo molte novità per i prossimi mesi.

Ma non finisce qui per i LATK, infatti “Loser” sarà anche un video singolo. Il clip girato a Perugia per mano di Agrippino Peruggio, già regista dei precedenti video della band, sarà disponibile a partire dal 14 di settembre su YouTube nel canale della label e del gruppo.