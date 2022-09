NICOLO’ DEI PETER PUNK feat ELISA & ENRICO LOS FASTIDIOS

Nuovo singolo firmato Nicolò dei Peter Punk con la magnifica collaborazione di Elisa e Enrico dei Los Fastidios.

Una canzone che sottolinea il disagio italiano nei confronti del carovita e della mancanza di rispetto per tutti i musicisti che poi, si trovano costretti ad andare all’estero per avere il rispetto.

Tutti i singoli sono disponibili sui social e finalmente su spotify.

Il progetto di Nicolò dei Peter Punk si sta allargando… il progetto solista continuerà in compagnia della modella Nami Ayatsuki nei panni di una perfetta Harley Quinn Italiana dalla voce punk graffiante e come secondo scenario c’è anche la band con Luca Ciani al basso e Michael Melis alla Batteria.

Ci saranno questi due scenari proprio per poter suonare in qualsiasi situazione, dai locali più piccoli ai grandi palchi.

In arrivo già un altro brano con un colosso del punk!