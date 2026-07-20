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“NIMRODS”: il film ispirato ai primi anni dei Green Day arriva nei cinema italiani dall’11 al 18 agosto

byDeka
20 Luglio 2026
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Dall’11 al 18 agosto arriverà nelle sale italiane NIMRODS, la nuova commedia on the road ispirata ai primi anni dei Green Day. Distribuito da Nexo Studios, il film vede la partecipazione della stessa band e sarà proiettato in 4K, con un’introduzione esclusiva dei Green Day e contenuti live inediti al termine della proiezione.

La storia segue Tommy (Mason Thames), un giovane musicista che, convinto di essere stato scelto per aprire un concerto di Capodanno dei Green Day, parte con la sua band per un folle viaggio da Kansas City a Los Angeles. Quella che sembra l’occasione della vita si trasforma in un’avventura esilarante, ispirata ai primi tour della band californiana prima del successo di Dookie.

Scritto e diretto da Lee Kirk, il film vanta un cast che comprende Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust, Mckenna Grace, Fred Armisen, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Bobby Lee, Sean Gunn e gli stessi Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, che figurano anche tra i produttori.

Per accompagnare l’uscita del film, i Green Day hanno pubblicato il nuovo singolo “I’m Never Gonna R.I.P.”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il 31 luglio arriverà inoltre la colonna sonora ufficiale, composta da 30 tracce, con 22 brani dei Green Day, il nuovo inedito, quattro registrazioni live esclusive dal Palladium di Los Angeles e canzoni di The Paradox, Ultra Q, Mckenna Grace e degli Analog Dogs, la band protagonista del film.

Al termine di ogni proiezione saranno inoltre trasmesse performance live esclusive dei Green Day registrate appositamente per l’evento, rendendo NIMRODS un appuntamento imperdibile per tutti i fan della band.

Prenota il tuo spettacolo: https://www.nexostudios.it/movie/nimrods/

Nota: i cinema del circuito The Space non aderiscono alle convenzioni previste per l’evento.

 

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