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NIMRODS: molto più di un film sui Green Day (recensione in anteprima)

byAmanda MilanandbyValentina Piazzola
6 Agosto 2026
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Qualche giorno fa siamo stati invitati all’anteprima di NIMRODS, il film commedia prodotto dai GREEN DAY pensato e ispirato dalla stessa band, che compare anche nella pellicola. Vale ed io (Amanda) abbiamo partecipato per conto di Punkadeka grazie all’invito di Nexo Studios, al Cinema Arcobaleno di Milano in un venerdì qualsiasi, per una proiezione pomeridiana pensata per addetti ai lavori e fan.

Che dire? A fine proiezione abbiamo raccolto un po’ di pensieri, qui scritti e raccontati da Vale. Ma un piccolo spoiler possiamo già farvelo: merita la vostra attenzione e ha ampiamente soddisfatto le aspettative!
Entriamo nel dettaglio…

 

C’è una cosa che Nimrods fa molto bene: prende spunto dalle esperienze dei Green Day prima di Dookie e le trasforma in una storia che riesce a parlare anche a chi non ha mai avuto una band. Non serve conoscere ogni dettaglio della storia dei Green Day per entrarci dentro: chiunque abbia passato anche solo un po’ di tempo nella scena punk ci ritroverà qualcosa di familiare.
La premessa è semplice e volutamente assurda: tre ragazzi attraversano gli Stati Uniti convinti che la loro band aprirà un concerto dei Green Day la notte di Capodanno. Da lì parte un road movie pieno di situazioni improbabili, incontri bizzarri e inevitabili disastri. Ma sotto la superficie da commedia adolescenziale c’è qualcosa di più.

Perché sì, Nimrods è divertente. Molto divertente. Però è anche uno di quei film che, quando meno te lo aspetti, riesce a colpirti nei punti giusti. Forse perché parla di amicizia. Forse perché parla di sogni. O forse perché ricorda a tutti noi cosa significava credere che una telefonata, un concerto o un viaggio potessero cambiare completamente la nostra vita.
Da fan dei Green Day siamo entrate in sala aspettandoci riferimenti, citazioni e nostalgia. Ci siamo ritrovate invece con una voglia enorme di tornare a vedere la band dal vivo. E non tanto per lo spettacolo in venue gigantesche, quanto per quello spirito più piccolo e più vicino alle radici che il film riesce a evocare. Quel senso di comunità che nasce nei club, nei tour improbabili e nei chilometri macinati insieme.

Chi ha suonato, organizzato concerti, inseguito una band da una città all’altra o semplicemente passato anni dentro una scena troverà decine di momenti in cui riconoscersi. Le trasferte assurde, gli imprevisti, l’ottimismo irrazionale che ti convince che questa volta andrà davvero bene.
Curiosamente, Nimrods è anche difficile da collocare nel tempo. Pur essendo un film contemporaneo, ha qualcosa che sembra arrivare da un’altra epoca. Non è nostalgia costruita a tavolino: semplicemente vive in una dimensione sospesa tra passato e presente, proprio come certi dischi che continuano a suonare attuali anche dopo decenni.
A rendere il tutto ancora più divertente ci sono anche alcune apparizioni che strapperanno un sorriso ai più attenti, tra cui volti familiari di The Office e Una Mamma Per Amica – oltre a giovani band come i Paradox.

Quindi sì, sulla carta potrebbe sembrare un racconto adolescenziale, ma in realtà parla anche a chi quell’adolescenza se l’è lasciata alle spalle da un pezzo o almeno così dovrebbe essere. Perché alla fine viene quasi da chiedersi se noi, in fondo, siamo davvero cresciuti o se siamo rimasti degli eterni adolescenti con qualche responsabilità in più.

Ah un consiglio: non alzatevi quando partono i titoli di coda. Vale la pena aspettare fino alla fine (gli spoiler sono già da tutte le parti ma non ve lo diciamo lo stesso).

Il film NIMRODS arriverà nelle sale italiane in esclusiva con Nexo Studios dall’11 al 18 agosto. Tutti i dettagli sul film sono disponibili su nimrodsmovie.com.
Le prevendite sono già aperte (elenco sale presto su nexostudios.it). 

Ma non è tutto, una playlist speciale del film ti aspetta su Spotify: clicca qui!

NIMRODS Track List:

  1. Longview – Green Day 
  2. In The End – Green Day 
  3. Bored – Analog Dogs 
  4. When I Come Around – Green Day 
  5. Walking Contradiction – Green Day 
  6. Dilemma – Green Day 
  7. Waiting – Green Day 
  8. Geek Stink Breath – Green Day 
  9. Bab’s Uvula Who? – Green Day 
  10. Panic Song – Green Day 
  11. Basket Case – Green Day 
  12. Hitchin’ a Ride – Green Day 
  13. Dominated Love Slave – Analog Dogs 
  14. Haushinka – Green Day 
  15. Bobby Sox – Green Day 
  16. Ms. Lauren – The Paradox 
  17. It’s So Fine – Mckenna Grace 
  18. Getaway – Analog Dogs 
  19. Freaking Out – Analog Dogs 
  20. Cold – Ultra Q 
  21. Last Night on Earth – Green Day 
  22. Brain Stew – Green Day 
  23. Wake Me Up When September Ends – Green Day 
  24. Corvette Summer – Green Day 
  25. American Idiot (Live) – Green Day 
  26. Know Your Enemy (Live) – Green Day 
  27. Auld Lang Syne (Live) – Green Day 
  28. Good Riddance – Green Day 
  29. I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day 
  30. Going to Pasalacqua (Live) – Green Day
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