No allo sfratto del Leoncavallo: presidio martedì 15 luglio

Martedì 15 luglio dalle ore 9:00 è stato indetto un presidio in via Watteau per difendere il Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito, nuovamente minacciato di sfratto.

Nonostante un confronto in corso con il Comune di Milano, al momento non esiste una soluzione concreta né un’alternativa praticabile: la sede proposta è inagibile e contaminata da amianto.

Nel frattempo, lo Stato ha avviato una richiesta danni da 3 milioni di euro nei confronti di Marina, storica attivista e presidente delle Mamme Antifasciste.

Per molti, lo sfratto non è solo una questione di spazi, ma l’attacco a cinquant’anni di attività culturale, politica e sociale.

Dalle 09:00 di mattina:

LIVE con

Punkreas

The Originals (Africa Unite + Bluebeaters)

più DJset