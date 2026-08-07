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NØ MAN: hardcore per la Palestina. Nuovo album e primo singolo estratto

byMatteo Paganelli
7 Agosto 2026
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I Nø Man, punk hardcore band di Washington DC, hanno annunciato l’uscita di “Between the Sword and the Neck”, nuovo album fuori a inizio ottobre per Iodine Records.

Il nome dell’ album prende spunto dalle frasi e dai pensieri dello scrittore palestinese Ghassan Kanafani, attivista della resistenza palestinese contro l’occupazione illegale e genocida dello stato di Israele nei territori della striscia di Gaza e della Cisgiordania.

Qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto intitolato They Have Names, il cui eloquente significato fa riferimento a come i morti palestinesi vengano considerati numeri e non persone con nomi, cognomi e storie personali.

Between the Sword and the Neck:

In Spite

Zoo

Moan

Pregnant Hearts

They Have Names

Murmur

Run Faster

In Tongues

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Blood and Paper

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