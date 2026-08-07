NØ MAN: hardcore per la Palestina. Nuovo album e primo singolo estratto

I Nø Man, punk hardcore band di Washington DC, hanno annunciato l’uscita di “Between the Sword and the Neck”, nuovo album fuori a inizio ottobre per Iodine Records.
Il nome dell’ album prende spunto dalle frasi e dai pensieri dello scrittore palestinese Ghassan Kanafani, attivista della resistenza palestinese contro l’occupazione illegale e genocida dello stato di Israele nei territori della striscia di Gaza e della Cisgiordania.
Qui sotto potete ascoltare il primo singolo estratto intitolato They Have Names, il cui eloquente significato fa riferimento a come i morti palestinesi vengano considerati numeri e non persone con nomi, cognomi e storie personali.
Between the Sword and the Neck:
In Spite
Zoo
Moan
Pregnant Hearts
They Have Names
Murmur
Run Faster
In Tongues
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Blood and Paper