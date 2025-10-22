NO PRESSURE al LEGEND: VINCI I BIGLIETTI!

Una delle band più travolgenti della nuova scena punk americana sbarca in Italia: i No Pressure saranno live venerdì 8 novembre 2025 al Legend Club di Milano, per un’unica data imperdibile. Special guest della serata: Last Fist Hero e The Toulalan.

CLICCA E VINCI I BIGLIETTI!!!

Nati nel 2020 come progetto parallelo di Parker Cannon (frontman dei The Story So Far), insieme a Pat Kennedy (Light Years) e Harry Corrigan (Regulate), i No Pressure sono diventati in pochi anni un punto di riferimento del DIY punk statunitense.

Il trio ha riportato il pop punk alle sue origini più dirette, mescolando riff veloci, voce abrasiva e attitudine old school, in un sound che omaggia la scena anni ’90 con un’energia tutta contemporanea.

Dopo l’EP d’esordio e l’album omonimo “No Pressure” (2022), la band ha conquistato pubblico e critica con brani come “Too Far” e “Lock It Up”. Dal vivo, i loro show sono pura scarica di adrenalina.

L’appuntamento dell’8 novembre al Legend Club promette di essere una festa di suoni, sudore e passione punk: una data da non perdere per chi ama il pop punk più autentico e viscerale.