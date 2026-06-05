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NoDrip, “Bonus Tracks II”: meno filtri, piu’ verita’ -il rumore necessario per chi non vuole piu’ lasciar correre

byDeka
5 Giugno 2026
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C’è un momento in cui smetti di cercare di spiegarti e inizi, semplicemente, a tagliare. I NoDrip arrivano a quel punto con “Bonus Tracks II”, il nuovo EP in uscita il 5 giugno 2026: un lavoro che non prova a chiarire, ma a togliere, a fare spazio, a lasciare solo ciò che regge davvero.

 

Se il primo “Bonus Tracks” (2025) era servito a mettere a fuoco un’identità, questo secondo capitolo rappresenta il momento della selezione. Non un seguito, ma un processo. Due fasi dello stesso esperimento. Qui la band non cerca più risposte dove non esistono e forse è proprio questo a rendere tutto più diretto, più frontale, meno disposto a farsi fraintendere.

“Bonus Tracks II” non consola e non semplifica. Non prova a rendere le cose digeribili. Al contrario, accende un riflettore su quello che brucia da vicino, senza promettere soluzioni né normalizzare il disagio. Se qualcosa resta dopo l’ascolto, è il dubbio. Se qualcosa si muove, è perché ti riguarda.

Musicalmente, è il punto in cui i NoDrip iniziano a “sporcare” tutto con maggiore consapevolezza. Punk rock, urban, attitudine DIY e urgenza espressiva si intrecciano senza il bisogno di incasellarsi. Non c’è un genere da trovare, ma una direzione da scegliere, pezzo dopo pezzo, tenendo ciò che funziona e scartando il resto.

Il risultato è un EP che suona come una dichiarazione d’intenti: niente compromessi, niente riempitivi, niente spazio all’equivoco.

Registrato all’Attitude Studio di Milano, prodotto e mixato da Gianluca Veronal con l’assistenza di Alessandro Strada, “Bonus Tracks II” si arricchisce di collaborazioni che ampliano ulteriormente il raggio d’azione della band: Divi su “Dinosauri”, Silly Sam su “Grand Theft Audio” e Malemood insieme ai Club29 nel brano “Manila”.

Pubblicato da Ammonia Records e Attitude Records, l’EP arriva dopo una fase di crescita costante per la band, tra live nel circuito underground e un’identità sempre più definita, sia dal punto di vista sonoro che visivo.

I NoDrip restano fedeli alla loro natura: raccontare le contraddizioni della vita senza filtri, con sarcasmo, rabbia e autoironia. Con questo lavoro, però, fanno un passo ulteriore. Non cercano più di piacere. Cercano di essere necessari.

E “Bonus Tracks II” non è un ascolto innocuo. È un disco per chi sente che qualcosa non torna e non ha alcuna intenzione di lasciar correre.

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