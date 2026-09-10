NoDrip, “Come No Come On”: il nuovo video è un invito ad alzare la voce e andare per la propria strada

Quante volte un consiglio smette di essere un consiglio e comincia ad assomigliare pericolosamente a un divieto? I NoDrip partono da qui per “Come No Come On”, brano di Bonus Tracks II che ora trova una nuova dimensione nel suo videoclip ufficiale, girato allo Skate Plaza KK di Udine.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/Gq5VjmdBIDo

La canzone nasce dopo le prime date della band, quando attorno al progetto cominciano ad accumularsi opinioni, indicazioni e suggerimenti su quello che i NoDrip avrebbero dovuto (o non dovuto) fare. Il punto di partenza è quindi un’esperienza molto concreta, ma la risposta non prende la strada dello sfogo. Al contrario, la band trasforma un’espressione di chiusura, “come no”, in un’esortazione: “come on”.

Un piccolo cortocircuito linguistico che racchiude bene lo spirito del pezzo. Invece di restare fermi a lamentarsi di chi mette paletti, i NoDrip scelgono di reagire, andare avanti e fare le cose a modo proprio.

Anche musicalmente “Come No Come On” prende una strada particolare all’interno dell’universo della band. L’urgenza punk rock che caratterizza i NoDrip incontra reggae, ska e rocksteady, lasciando all’ironia il compito che altrove verrebbe affidato alla rabbia. Perché, come suggerisce la band, “a volte l’ironia può essere molto più punk di un pugno sbattuto sul tavolo”.

Dietro il tono leggero resta però una posizione piuttosto netta. Accettare il confronto non significa permettere agli altri di decidere quale debba essere la tua strada. Quando una critica smette di essere costruttiva e diventa un tentativo di stabilire cosa puoi o non puoi fare, la risposta dei NoDrip è semplice: continuare. E se nessuno sembra disposto ad ascoltare, alzare progressivamente la voce fino a quando ignorarla diventa impossibile.

Il video porta questa attitudine in un luogo che appartiene naturalmente all’immaginario del pezzo. “Come No Come On” è stato girato allo Skate Plaza KK di Udine, dove i NoDrip hanno suonato il 25 aprile 2026 in occasione della Festa della Resistenza. Uno spazio vissuto, legato alla cultura underground e all’esperienza live della band, che diventa così parte integrante del racconto.

“Come No Come On” arriva nel percorso aperto da “Bonus Tracks II”, EP pubblicato il 5 giugno 2026 da Ammonia Records e Attitude Records e registrato all’Attitude Studio di Milano, con produzione e mix di Gianluca Veronal e Alessandro Strada come assistente di studio. Un lavoro con cui i NoDrip hanno continuato a costruire la propria identità contaminando il punk rock senza preoccuparsi troppo delle etichette, scegliendo di volta in volta cosa tenere, cosa sporcare e cosa lasciare fuori.

Se Bonus Tracks II rappresenta il momento in cui la band ha deciso di eliminare ciò che non regge e rendere la propria scrittura più diretta, “Come No Come On” ne mostra forse il lato più giocoso. Ma non per questo meno determinato.

Perché andare per la propria strada non significa non ascoltare nessuno. Significa capire quando è arrivato il momento di smettere di chiedere il permesso.

Da “come no” a “come on”, in fondo, basta cambiare prospettiva. E alzare un po’ il volume.