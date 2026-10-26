NoDrip, “Grand Theft Audio” feat. Silly Sam: il nuovo video tra GTA San Andreas, hip-hop e punk rock

Dove finisce l’ispirazione e dove comincia il plagio? E soprattutto, quando una citazione diventa un omaggio e quando invece si trasforma in una copia? I NoDrip prendono una delle questioni più controverse della creatività musicale, la infilano dentro l’universo di GTA San Andreas e ci costruiscono attorno “Grand Theft Audio”, brano realizzato insieme a Silly Sam e ora protagonista di un nuovo videoclip che mescola riprese dal vivo, animazione e immaginario videoludico.

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Tutto nasce da una shitstorm sui social, scatenata da alcune accuse di plagio. Una di quelle polemiche che si consumano tra commenti, indignazione e sentenze più o meno improvvisate, ma che offre alla band uno spunto per una riflessione più ampia. Invece di limitarsi a commentare la vicenda, i NoDrip decidono di mettersi direttamente in gioco, rielaborando il celebre tema di GTA San Andreas attraverso il proprio linguaggio musicale.

“L’originalità assoluta è una bellissima idea. Peccato che probabilmente non esista”, racconta la band, spiegando come l’obiettivo non fosse puntare il dito contro qualcuno, ma allargare la riflessione coinvolgendo anche sé stessi. La musica è da sempre fatta di influenze e contaminazioni. La differenza sta in quello che si riesce a costruire a partire da questi elementi, nel modo in cui vengono assimilati e trasformati.

Musicalmente, “Grand Theft Audio” è uno degli episodi più contaminati del percorso dei NoDrip. Il groove arriva dall’hip-hop, mentre l’attitudine resta saldamente ancorata al punk rock. Batteria acustica e drum machine convivono, le chitarre lasciano spazio al ritmo e le voci di Gianluca e Silly Sam si intrecciano in un brano che si allontana dalle coordinate più tradizionali del genere, confermando la voglia della band di sperimentare con suoni e linguaggi differenti.

Il videoclip catapulta i NoDrip in una versione personalissima dell’universo di Grand Theft Auto. Riprese dal vivo, personaggi illustrati, schermate ispirate al videogioco e grafiche animate si sovrappongono, trasformando ambientazioni quotidiane in scenari che sembrano usciti direttamente da una console.

La telecamera segue Gianluca per strada, entra in una cameretta dall’estetica anni Duemila dove canta Silly Sam e si muove attorno alla band impegnata a suonare in un parcheggio. Interfacce di gioco, animazioni e situazioni surreali completano un video che gioca con la nostalgia videoludica senza prendersi troppo sul serio, sfruttando un immaginario riconoscibile e riempiendolo dell’ironia e dell’approccio irriverente che caratterizzano i NoDrip.

“Grand Theft Audio” è tratto da “Bonus Tracks II”, l’EP pubblicato il 5 giugno 2026 da Ammonia Records e Attitude Records, registrato all’Attitude Studio di Milano e prodotto e mixato da Gianluca Veronal, con Alessandro Strada come assistente di studio. Un lavoro che segna una nuova fase per la band, sempre meno interessata a trovare una collocazione precisa e sempre più determinata a sviluppare un suono personale.

Dopo il primo EP “BONUS TRACKS” del 2025, che vedeva la partecipazione di Ted Bee, Attila e Andrea Rock, i NoDrip hanno continuato a esplorare nuove direzioni, coinvolgendo nel secondo capitolo anche Divi dei Ministri in “Dinosauri”, Silly Sam in “Grand Theft Audio” e Club29 in “Malemood”.

Il legame con il mondo dei videogiochi e della cultura pop troverà presto anche una dimensione dal vivo: i NoDrip saranno infatti protagonisti al Lucca Comics & Games 2026, venerdì 30 ottobre, dalle 17:30 alle 18:10, sul palco di Piazzale Verdi, con un’esibizione intitolata “Tutto questo è NoDrip!”. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente azzeccato per la band: dopo aver trasformato l’immaginario di GTA San Andreas in un videoclip, i NoDrip porteranno la propria musica proprio davanti al pubblico di una delle principali manifestazioni europee dedicate a fumetti, videogiochi e cultura pop. Un incontro tra mondi che, a giudicare da “Grand Theft Audio”, hanno parecchio in comune.

Tra suggestioni hip-hop, riferimenti videoludici e una buona dose di autoironia, “Grand Theft Audio” racconta una band che continua a sperimentare senza perdere di vista le proprie radici punk rock, portando anche sul piano visivo quella libertà espressiva che caratterizza il suo percorso recente.