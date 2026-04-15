NoDrip: guarda il video del nuovo singolo girato dal vivo sul palco del Live Club di Trezzo

I NoDrip scelgono di partire da dove tutto ha più senso: il palco. Con l’uscita del video di “NoDRIP”, la band non costruisce un racconto attorno al singolo, ma lo restituisce esattamente nel momento in cui prende davvero forma: dal vivo, davanti a un pubblico reale.

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Girato durante il concerto del 20 marzo al Live Club, in apertura ai Punkreas, il video è tutto fuorché un videoclip tradizionale. Niente narrazioni costruite, nessuna estetica studiata a tavolino: solo frammenti di quella sera, ripresi da vicino, dentro l’energia e la tensione di un set che per i NoDrip rappresenta molto più di una semplice data.

“NoDRIP non è uscito per stare fermo, è un pezzo pensato per il palco, ed è lì che ha iniziato a funzionare davvero,” racconta la band.

“Lo abbiamo portato live aprendo ai Punkreas e abbiamo chiesto a due amici di farci delle riprese, da lì è uscito anche il video. Non ci interessava fare un videoclip ‘giusto’: ci interessava documentare un momento reale.”

Ed è proprio questa scelta a rendere il progetto coerente con la natura del brano. “NoDRIP”, uscito il 10 marzo 2026, è una dichiarazione d’identità che arriva dopo un percorso costruito tra prove, chilometri e una lunga serie di passaggi nella scena underground. Un pezzo che, come raccontano loro stessi, “è stato scritto in vent’anni senza saperlo”, e che oggi rappresenta il punto in cui la band smette di spiegarsi e inizia semplicemente a esistere per quello che è.

Il video ne è una naturale estensione: nessuna mediazione, nessun filtro. Solo il momento in cui una canzone smette di appartenere a chi l’ha scritta e comincia a vivere da sola, davanti a un pubblico “che non ti deve niente”. È lì che si misura tutto: la tenuta del brano, l’urgenza, la sincerità.

“Nessuna costruzione, nessuna versione migliorata. Solo quello che succede quando perdi il controllo della canzone e diventa di tutti,” spiegano. Una dichiarazione che chiarisce anche la scelta di legare il primo videoclip ufficiale proprio a questo singolo: non un’introduzione patinata, ma una presa diretta su ciò che i NoDrip sono davvero oggi.

Dopo un 2025 che li ha visti pubblicare l’EP BONUS TRACKS, il singolo “quelli che malpensano” e l’ibrido emotivo di “Zeta Reticoli”, la band entra ora in una nuova fase, anticipando con “NoDRIP” il prossimo EP BONUS TRACKS II, previsto per la primavera 2026.

Se il singolo è un manifesto, il video è la sua prova concreta: i NoDrip funzionano quando tutto è esposto, imperfetto, vivo. E soprattutto quando non c’è più niente da dimostrare.