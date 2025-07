NoDrip riscrivono due inni generazionali in un mash-up alieno e struggente: fuori ora Zeta Reticoli

Dopo essersi affacciati sulla scena underground italiana con il loro EP d’esordio BONUS TRACKS e il recente singolo “Quelli Che Malpensano”, i NoDrip tornano con un nuovo brano che è, al tempo stesso, un esperimento sonoro e un’operazione emotiva: “Zeta Reticoli”, disponibile dal 25 luglio 2025 per Ammonia Records e Attitude Records.

ASCOLTA IL SINGOLO:

Prodotto e mixato da Gianluca Veronal presso Attitude Studio Milano, con l’assistenza di Alessandro Strada, Zeta Reticoli è un mash-up sorprendente che fonde la scrittura strumentale malinconica di Stay Together for the Kids dei blink-182 con le parole alienanti e visionarie di Zeta Reticoli dei Meganoidi.

Un incastro che sulla carta poteva sembrare impossibile, ma che nelle mani dei NoDrip prende vita con spontaneità e intensità, trasformandosi in un viaggio introspettivo tra disagio generazionale, spaesamento e desiderio di riscatto.

“Non volevamo solo mischiare due pezzi che ci hanno segnato”, racconta la band. “Volevamo farli parlare tra loro, come se fossero sempre stati parte della stessa storia. È nostalgico, ma anche strano, alieno, sincero. È un mash-up, sì, ma a modo nostro.”

Tra tensione emotiva e memoria collettiva, Zeta Reticoli è un omaggio sentito a due inni generazionali, ma anche un modo per riattivarne la forza oggi, creando un ponte tra passato e presente.

Perfetto per chi è cresciuto tra punk rock anni 2000 e alternative italiano, per chi ama i mash-up dal sapore nostalgico ma rivisitati con uno sguardo nuovo.

La formazione attuale dei NoDrip vede Gianluca Veronal alla voce e chitarra, Angelo Merico alla voce e al basso, Charlie Amendola alla batteria e Niccolò Fabbian – già membro dei Millennial Daze – alla voce e alla chitarra, completando un quartetto affiatato e in continua evoluzione.