Nofx as you’ve never seen them before!

Ancora NOFX … Nuovo album e nuovi format in arrivo per i Nofx!

Il 2021 dei Nofx non si ferma all’uscita di Single Album e le voci su un possibile secondo album per fine 2021 sono state confermate dallo stesso Fat Mike. L’impossibilità di riprendere i tour nel breve periodo ha ovviamente spinto i Nofx a inventarsi qualcosa di nuovo, e dopo l’assaggio a settembre di un live streaming (poi modificato in show registrato), eccoli atterrare sulla piattaforma Patreon: www.patreon.com/nofx

A soli 11 euro circa al mese ci si potrà iscrivere al canale dei Nofx ed avere:

– Accesso a tutte le prove in live streaming e alle sessioni di registrazione per la realizzazione del nuovo disco

– Occasionali esibizioni spontanee dal vivo di vecchie canzoni

– Un canale privato di chat

– Reports on the road (quando sarà nuovamente possibile) con accesso al backstage, on stage e soundcheck

– Accesso in anteprima a news, nuove uscite e nuovo merch

– Contenuti speciali come ad esempio le nuove tavole da surf di Smelly, le stranezze di Fat Mike ecc ecc.

Ma non finisce qui…

Sarà disponibile anche un abbonamento annuale (con un buon 16% di sconto) e altri super benefit:

– Una copia esclusiva autografata in vinile colorato del nuovo album

– Una maglietta di “Jeez, they suck in the studio too”

– Chat dal vivo esclusive dopo le prove della band

– Sessione interattiva durante la scrittura di canzoni dal vivo con Fat Mike

Si parte Venerdì 19 Marzo… E rifacendoci alle parole di Smelly: “Only God know what can happen” perché per quanto incredibile possa sembrare i Nofx non entravano in studio tutti e quattro insieme dai tempi di “Punk in Drublic”!!! Occasione quindi più che mai irripetibile per essere a loro detta “the fly on the wall”!