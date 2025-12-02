34K
NOFX dallaA-H in uscita il 5 dicembre

byDeka
2 Dicembre 2025
I NOFX pubblicheranno il 5 dicembre A to H, il già annunciato primo capitolo del loro nuovo progetto discografico A to Z: una serie speciale in tre parti che raccoglie rarità, demo e brani mai pubblicati nel corso della lunga storia della band. La copertina è firmata dall’artista SHAG.

A to H introduce la raccolta includendo Barcelona, il primo brano inedito dei NOFX dopo i concerti finali dell’anno scorso.

“Saranno presenti canzoni mai uscite, pezzi molto rari mai disponibili in digitale e versioni demo che non sono nemmeno lontanamente buone quanto quelle in album!”, commenta Fat Mike.

