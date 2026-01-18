34K
NOFX: ERIC MELVIN FA CAUSA A FAT MIKE

byDeka
18 Gennaio 2026
No comments

Ieri, al Punk Rock Museum, si è tenuto un evento speciale per celebrare l’apertura di una mostra interamente dedicata ai NOFX. All’appuntamento erano presenti tre membri del gruppo: Mike “Fat Mike” Burkett, Erik “Smelly” Sandin e Aaron “El Hefe” Abeyta, che hanno partecipato a una tavola rotonda seguita da una sessione di domande e risposte con il pubblico.

Nonostante l’atmosfera celebrativa, durante l’incontro è emersa una notizia che ha scosso i fan: Erik Sandin ha confermato pubblicamente l’esistenza di una causa civile intentata da Eric Melvin — altro storico membro della band — contro Mike Burkett. La causa, legata a presunte irregolarità finanziarie, è stata notificata a Burkett circa dieci ore dopo l’ultimo show ufficiale dei NOFX. Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici sulle accuse, e la vicenda risulta ancora in corso.

Sia Sandin che Burkett hanno negato fermamente ogni addebito e hanno dichiarato di non avere più rapporti personali con Melvin. Questo conflitto, evidentemente già in atto da mesi, era stato vagamente accennato da Burkett durante un’esibizione di Cokie the Clown nell’ottobre 2025, lasciando intendere tensioni interne nella band.

L’evento al museo, pur celebrando la carriera di una delle band punk più influenti degli ultimi decenni, ha così rivelato un lato oscuro e doloroso della storia dei NOFX, che si conclude non solo con un tour d’addio, ma anche con una spaccatura interna profonda.

Resta ora da vedere come evolverà la situazione legale e se, un giorno, sarà possibile una riconciliazione tra i membri.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da NOFX (@nofx)

