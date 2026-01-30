NOFX : Minnesona Nazis

NOFX pubblicano un potente anthem politico “Minnesota Nazis” mentre i raid federali dell’ICE si diffondono negli Stati Uniti,

È il primo brano inedito del 2026 per la band, Fat Mike racconta che la canzone nasce nel 2022 come “Huntington Beach Nazis”, scritta durante sei settimane di sobrietà in California. Dopo i recenti eventi e “heartbreaks” in Minnesota, il frontman ha deciso di modificare il testo e il titolo, ritenendolo più che mai appropriato con nuovi versi che fanno riferimento all’uccisione di Renee Good da parte dell’ICE

Il singolo arriva dopo la chiusura del 2025 con “A TO H”, primo capitolo della trilogia di album che raccoglie demo inediti dagli archivi della band insieme a nuove tracce. Con “Minnesota Nazis”, i NOFX riaffermano la loro voce senza compromessi, nel momento in cui serve di più.