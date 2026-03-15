NoFX: nuovo capitolo nella saga Melvin Vs Fat Mike.

Nuovo episodio nella saga che vede contrapposti Melvin contro Fat Mike. Ricorderete che nei mesi scorsi si è parlato parecchio di una presunta azione legale tra i due (cosa non nuova nel mondo punk rock, ma si sa pecuna non olet). Alla luce di quella news giravano pure rumours di una candidatura di Melvin agli Oscar 2026 come miglior attore non protagonista visti i due anni di tour assieme.

La storia era emersa all’inizio dell’anno durante l’inaugurazione della mostra dedicata alla band al Punk Rock Museum, quando i NOFX avevano letto un comunicato affermando che Melvin avrebbe notificato documenti legali a Fat Mike il giorno dopo l’ultimo concerto della band.

A distanza di mesi ora però è arrivata la risposta di Melvin, che ha deciso di mettere fine alle voci: nessuna causa e nessuna notifica legale. Il chitarrista ha spiegato di aver semplicemente inviato una richiesta di accesso ai registri finanziari della società e che essendo membro della band, si tratta di un suo diritto.

Sarà che i soldi del tour stanno finendo e finalmente che Melvin si è accorto che i Melvinator fanno proprio schifo? Ai posteri l’ardua sentenza.

Ecco a voi la traduzione del post instagram:

Ehi a tutti! Qui Eric Melvin…

Sono ad Austin in questo momento per celebrare la prima del nostro film con i miei compagni di band e voglio affrontare direttamente una questione prima di passare alle cose belle e al momento della festa. Sono state dette cose su di me che non sono vere, e sono rimasto in silenzio abbastanza a lungo.

Non permetterò più che una sola versione degli eventi sia l’unica versione.

Non ho mai fatto causa a Fat Mike, ai NOFX, né ho notificato documenti legali a qualcuno della band – non alle 8 del mattino, mai.

Quello che è realmente successo: una lettera è stata inviata nel tardo pomeriggio del 7 ottobre 2024. Non era una causa, né una richiesta che Mike mi pagasse milioni di dollari; le parole “ladro” o “illegale” non compaiono da nessuna parte. Era una lettera in cui chiedevo documenti finanziari che richiedevo da anni senza riceverli, e chiedevo che certi comportamenti cessassero. Come membro di questa band e della LLC, è un mio diritto. Era una questione privata.

Ora – passiamo a ciò che conta davvero.

Amo far parte dei NOFX. Amo i miei compagni di band. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme nel corso dei decenni. Questo weekend presentiamo in anteprima un documentario e, anche se è radicato principalmente nella prospettiva di una sola persona, parla comunque di noi, nel bene o nel male.

Ci saremo tutti,

ma i nostri fan sono le persone più importanti in quella sala.

Quindi mettiamo fine alle voci, godiamoci il documentario dei NOFX di Fat Mike e facciamo festa come se fosse il 1991.

xo

Mel