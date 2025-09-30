34K
NOFX pubblicano il nuovo singolo con i Codefendants

byDeka
30 Settembre 2025
No comments

I NOFX hanno rilasciato un nuovo brano dal titolo “What Are We Doing This For”, in collaborazione con i Codefendants. La canzone, nata dalle sessioni mai concluse dell’ultimo album della storica punk band, segna una delle ultime registrazioni inedite di Fat Mike e soci.

Il brano unisce l’energia inconfondibile dei NOFX al sound ibrido dei Codefendants, tra punk, hip hop e hardcore. Scritto nel pieno dell’era Trump, il testo affronta i temi di disinformazione e anti-intellettualismo, con un approccio diretto e feroce.

Ascolta “What Are We Doing This For (feat. Codefendants)”



MILITAIRE GUN: video di "Throw Me Away", estratto dal nuovo album "God Save The Gun"


Ciao Brock…

Ci uniamo al dolore di amici e parenti di Federico “Brock” Chiaranzola dei Mistura Fritta scomparso la vigilia di…
