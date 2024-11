NOFX – THE FINAL SHOW 2024: foto e report da San Pedro (PARTE II)

***

Ed eccoci qui a raccontare quello che non avremmo mai voluto: la fine!

La fine di un cerchio, la fine di un era! C’è chi li ama a prescindere e chi li odia, ma nessuno può discutere l’impatto che hanno avuto sulla musica punk. A te che li odi: fidati che la band che ami si è sicuramente ispirata anche a loro.

La location è il Berth 46, un’intera banchina portuale, un’area immensa dove sono ben distribuiti: banchetti del merch, area food, area WC (mai visti tanti TOI TOI in un posto solo) e l’area di degustazione birre artigianali!! Esatto!! Degustazione gratuita di birre artigianali dalle 12 alle 15, cosa che se non controllata può portare alla rovina.

DAY ONE – 4/10

Passiamo alla Line up del primo giorno che divide le band su due stage adiacenti: Knuckleheadz, Escape from the zoo, Luicidal, The Last Gang, DOA, DI, Bouncing Souls, 7 seconds, MXPX, Buzzcocks, Dropkick Murphys e NOFX. I live iniziano alle 12.15 e finiscono con i NOFX alle 21.45 circa.

Ma parliamo solo dei nostri amati/odiati NOFX! Fat Mike arriva in pompa magna, vestito di verde e truccato da clown in pieno stile Cookie the clown. Partono subito con uno dei loro sketch dove Melvin si chiede se fosse stato meglio smettere 10 anni fa…solito botta e risposta tra i due.

Suonano 39 pezzi, chiudendo con “Theme from a NOFX Album”, dove Melvin, che come al solito non smette mai di suonare la sua fisarmonica…… degno di nota è il brano “Nofx”, presente su un loro demo di 40 anni fa! Penso che non l’abbiano mai suonato dal vivo prima di questa sera, o almeno, non da quando hanno fatto il “botto”. Si vede che sono in giro con il tour finale da Maggio 2023, e che, oltre a suonare senza quasi mai sosta, hanno fatto le prove. Suonano bene e…Fat Mike ha voce!

La prima sera è andata via liscia come se non sapessimo che eravamo vicini alla fine, e nemmeno loro sembravano rendersene conto: erano molto sciolti e “leggeri”. Noi avevamo la fortuna di essere nel backstage, dove abbiamo potuto incontrare tanti personaggi della “scena” o comunque collegata ad essa e dove abbiamo potuto socializzare con i membri della band. Fat Mike e Smelly erano molto disponibili, Melvin ed ElHefe erano un filo più sfuggenti. Forse era anche dovuto al fatto che avevano a seguito le famiglie e quindi è comprensibile che volessero vivere quell’ultimo grande passo, non solo con gli amici di una vita, ma anche e soprattutto con i loro figli e le mogli.

Piccola nota per il pubblico americano: super friendly, nessun bullo della situazione e pogo partecipato anche se un po’ ignorante ma questo fa parte del PUNK!!

DAY TWO – 5/10

Oggi è il giorno del festival con la Line-up più attesa, infatti è l’unica data delle tre, risultante sold out già dalla prevendita. Si parla di circa 15.000 persone……questo è il Fat-urday!

Si susseguono sui due stage: Poli Vandam, Bad cop/Bad cop, Get Dead, Swingin Utters, Mad Caddies, Good Riddance, Strung Out, Lagwagon, Less Than Jake e Descendents.

I nostri eroi iniziano con “Dinosaurs Will Die” , “Seeing Double At The Triple Rock”, “Franco Un- American”…… suonano pezzo attesissimo come “Total Bummer”, “Suits And Ladders”, “Benny Got Blowed Up”, e ancora “Nofx”! E poi, perla della serata “Ant Attack”.

Eseguono anche “Drop the world”, che e? un altro pezzo che non eseguivano da un po’ di tempo. Presenti a bordo stage, la figlia di Fat Mike, Darla e la figlia del compianto Tony Sly. Chiudono il live con “Kill All The White Man”.

Ecco, oggi il clima nel backstage è un filino più triste e teso, niente di catastrofico, ma si legge negli occhi dei presenti quel velo di malinconia. Quella voce che ti dice: “Domani è l’ultimo”! Vedi tutta la crew alle prese con i lavori, molto più del solito, qui tutto deve finire nel modo più perfetto possibile.