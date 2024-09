NOFX: the final shows in streaming

Ottima notizia perla maggior parte di noi che non potranno assistere all’ultima data del FINAL TOUR dei NOFX.

I NOFX hanno appena annunciato che trasmetteranno in streaming tutti e tre gli spettacoli di San Pedro in diretta su Veeps.

I biglietti per assistere lo stremaing sono in vendita ora e la band afferma che sta “facendo lavorare la troupe straordinariamente per fornire un ‘accesso al backstage’ che coprirà 90 minuti di copertura bonus prima e 90 minuti dopo l’ultimo spettacolo finale di domenica.

La band infatti suonerà al Riot Fest, e poi tre spettacoli speciali a San Pedro, CA il 4, 5 e 6 ottobre al Berth 46 prima di sciogliersi definitivamente.

Ad aprire gli spettacoli di San Pedro saranno Dropkick Murphys, MXPX, Bouncing Souls, Buzzcocks, Sick of it All, 7Seconds, DOA, D.I., Luicidal, The Last Gang e Knuckleheadz venerdì; Sabato si esibiranno Descendents, Less Than Jake, Lagwagon, Strung Out, Good Riddance, Mad Caddies, Swingin’ Utters, Bad Cop/Bad Cop, Get Dead e Poli Van Dam; domenica invece si esibiranno Pennywise, The Vandals, Subhumans, Fishbone, Codefendants, The Flatliners, We Are The Union, Das Klown e una band inglese a sorpresa.

Biglietti qui: https://veeps.com/nofx