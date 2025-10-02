NOI siamo e saremo sempre dalla parte della PALESTINA: ma il punk rock dov’è?

Partiamo da due presupposti, uno più terra terra, quasi scontato (anche se di questi tempi parlare di scontatezza è quantomeno rischioso), l’altro un po’ meno: punkadeka.it è stata, è e sarà sempre al fianco delle popolazioni del mondo che soffrono, abusate in qualunque modo e con qualunque mezzo, sia esso militare, politico o sociale. Il nostro supporto è davanti agli occhi di tutti; non solo per le bandiere esposte al festival (gesto estetico e partigiano apprezzabilissimo seppur, appunto, estetico e partigiano), ma anche e soprattutto per lo spazio dato a tutte le realtà che si stanno mobilitando per supportare la causa palestinese: concerti, iniziative, raccolte fondi.

L’altro presupposto, quello meno scontato, è in realtà una domanda che già da un po’ mi sono posto, domanda legata al mondo che punkadeka.it racconta da quasi 30 anni: ma il punk rock da che parte sta?

Di prese di posizione nette e concrete del mondo del punk contro l’abominio che lo stato di Israele (e con lui tutto il mondo occidentale col suo immobilismo e la sua complicità politica) sta perpetuando nei territori palestinesi dal 1948 ce ne sono stati, ma non abbastanza.

L’accelerazione degli eventi catastrofici legati alla potenza militare israeliana dopo il 7 ottobre 2023 ha smosso molte coscienze, fatto più che positivo visti gli anni di indecente silenzio assoluto (o quasi), ma il mondo del punk, eccetto rare eccezioni avrebbe potuto, dovrebbe e dovrà fare di più.

Il sottoscritto non ha social network, quindi è probabile che qualcosa si sia perso, ma ricorda la street punk band inglese dei Restarts alzare la voce contro Israele e le sue politiche già prima del 2023 (e la loro compilation benefit), ricorda i Green Day utilizzare il loro ampissimo bacino d’utenza per portare l’argomento anche nel mondo del mainstream, i Propagandhi, le Bikini Kill con il loro concerto benefit, gli Uk Subs con le loro dichiarazioni sulla nostra fanzine e i boicottaggi degli svedesi Refused. Tutto questo internazionalmente parlando; poi ci siamo noi italiani che non abbiamo mai fatto mancare il sostegno al popolo palestinese: basti pensare a Banda Bassotti, Talco, Punkreas, Bull Brigade, Sempre Peggio e tantissimi altri.

Tornando all’internazionalità, la mia critica è rivolta al mondo meno sotterraneo del punk, ad esempio alle etichette che si sono sempre schierate dalla parte dei più deboli, almeno a parole, come la Fat Wreck Chords (chi fa uscire album come “For God and Country”, “The War on Errorism” ecc sceglie una posizione), ma anche la Epitaph Records (“Against The Grain”, “Recipe For Hate”, “About Time”, “Anthems From The Alleyway” e “At Peace”, solo per citarne alcuni), la Red Scare Industries (col suo leggendario pugno chiuso, simbolo di lotta contro le ingiustizie) la Pirates Press Records (Evil Conduct, Infa-Riot, Barstool Preachers e Interrupters non sono certo bands che non si schierano contro ingiustizie e potere) e moltissimi altri mondi contingenti al punk rock. Voi potreste farmi notare che Fat Mike e Brett Gurewitz sono di origine ebraica e io vi risponderei che proprio per questo, a maggior ragione, avrebbero dovuto e dovrebbero prendere una posizione netta. Magari lo hanno fatto a titolo personale (dopo quasi 70.000 morti Fat Mike ha pubblicato un post in occasione della grande manifestazione guidata dai parenti degli ostaggi israeliani, alcuni uccisi, altri tenuti in ostaggio da Hamas dopo i deprecabili fatti del 7 ottobre 2023 e contro le politiche naziste di Benjamin Netanyahu ), ma nella vita dobbiamo essere partigiani, termine inteso letteralmente come persone che prendono una via, una parte, e la seguono nei modi loro più congeniali; quindi l’iniziativa personale non basta, deve assolutamente esserci una presa di posizione collettiva che apra gli occhi anche alle persone più remote, sfruttando quella che è la portabilità della notizia data dai social media.

Sicuramente ricorderete la compilation Rock Against Bush: era il 2004 e il mondo del punk rock si mobilitò, guidato dallo stesso Fat Mike e dalla stessa Fat Wreck che ora tacciono, contro le politiche scellerate dell’allora Presidente degli Stati Uniti George W. Bush e della sua invasione dell’Iraq dopo l’11 settembre. Questi sono solo alcuni gruppi che parteciparono a quella nobile compilation: Green Day, Nofx, Rancid, Pennywise, Alkaline Trio, Social Distortion, Foo Fighters, Bouncing Souls, Dropkick Murphys, Flogging Molly, Descendents, Only Crime, Strike Anywhere, Authority Zero, Rise Against e Offspring. Ecco, ad eccezione dei Green Day, NESSUNO degli altri gruppi ha preso una posizione di fronte a quello che stiamo quotidianamente vedendo. Dove sono i Pennywise di Fuck Authoruty? E i Bad Religion di Let Them Eat War? Dove sono gli Strike Anywhere di Values Here? E i Rancid di “Let The Dominoes Fall”? Dove sono i Good Riddance con le loro liriche incazzate contro le ingiustizie del mondo? E qui mi fermo, ma sarei potuto andare avanti ancora per un po’.

La collettività punk rock ha sempre avuto il potere di smuovere le coscienze, creare reti di solidarietà attiva ed è proprio alla luce di questo che rimango, rimaniamo, colpiti dall’immobilismo di tutte quelle band con le quali siamo cresciuti e grazie alle quali abbiamo creato e sviluppato la nostra coscienza politica e sociale.

Come punkadeka.it boicotteremo la Fat Wreck, la Epitaph o chi per loro? No, continueremo a raccontare le nuove uscite, le nuove ristampe le nuove e le vecchie band. Questo siamo e questo rimarremo. Facciamo playlist su Spotify, pubblichiamo post su Facebook, Instagram e X (tutte aziende non certo inclini a supportare la Palestina e la sua ottantennale lotta contro l’invasione israeliana), probabilmente qualche microchip del computer da cui sto scrivendo questo articolo è fabbricato da un’azienda che favorisce economicamente lo Stato genocida di Israele: la vita e l’informazione sono fatte di compromessi, ciò non significa non prendere una posizione ed essere dalla parte degli oppressi. Chi mi conosce bene sa quanto è dura per me adattarmi ai tempi che evolvono e al mondo che cambia, anche nella propagazione delle notizie e nei nuovi canali di informazione.

Questo articolo è dettato dalla rabbia e dal dispiacere di vedere idoli della vita diventare complici di un massacro a causa del loro silenzio assordante. Dispiace vedere come venga perse una enorme occasione di schierarsi dalla parte giusta della Storia.

Senza scomodare il filosofo francese Frantz Fanon e il suo “I dannati della terra”, ricordate cosa cantavano i Punkreas in Questa è la mia Storia nel 2005? Cantavano cosi: “Hanno trovato nel Libro, l’origine, la risposta

scacciare l’arabo pigro dovere di ogni sionista e tutta Europa s’inchina, richiama eserciti e vele lasciando nel cuore d’Oriente, la spina chiamata Israele!” e ancora: “(…) ma tutta la violenza non può far dimenticare che vittima è una sola e uno solo l’oppressore la sola strada aperta resta abbattere quel muro lasciare i territori per riprendersi il futuro!.” Ripartiamo da qui, dal basso, come piace fare a noi, sperando di aver contribuito anche solo infinitesimamente parlando alla “causa dei poveri contro l’oppressore” (Banda Bassotti, Figli Della Stessa Rabbia).

(Per chi non lo sapesse, questo pezzo della Banda Bassotti contenuto nell’album “Amore e Odio” del 2005 racconta la storia di una ragazza palestinese, una delle prime donne a morire in nome della libertà del proprio popolo, quello palestinese. Grazie Sigaro, la tua musica continua a segnarci la via).