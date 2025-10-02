NOI siamo e saremo sempre dalla parte della PALESTINA: ma il punk rock dov’è?

Partiamo da due presupposti, uno più terra terra, quasi scontato (anche se di questi tempi parlare di scontatezza è quantomeno rischioso), l’altro un po’ meno: punkadeka.it è stata, è e sarà sempre al fianco delle popolazioni del mondo che soffrono, abusate in qualunque modo e con qualunque mezzo, sia esso militare, politico o sociale. Il nostro supporto è davanti agli occhi di tutti; non solo per le bandiere esposte al festival (gesto estetico e partigiano apprezzabilissimo seppur, appunto, estetico e partigiano), ma anche e soprattutto per lo spazio dato a tutte le realtà che si stanno mobilitando per supportare la causa palestinese: concerti, iniziative, raccolte fondi.
L’altro presupposto, quello meno scontato, è in realtà una domanda che già da un po’ mi sono posto, domanda legata al mondo che punkadeka.it racconta da quasi 30 anni: ma il punk rock da che parte sta?
Di prese di posizione nette e concrete del mondo del punk contro l’abominio che lo stato di Israele (e con lui tutto il mondo occidentale col suo immobilismo e la sua complicità politica) sta perpetuando nei territori palestinesi dal 1948 ce ne sono stati, ma non abbastanza.
L’accelerazione degli eventi catastrofici legati alla potenza militare israeliana dopo il 7 ottobre 2023 ha smosso molte coscienze, fatto più che positivo visti gli anni di indecente silenzio assoluto (o quasi), ma il mondo del punk, eccetto rare eccezioni avrebbe potuto, dovrebbe e dovrà fare di più.
Il sottoscritto non ha social network, quindi è probabile che qualcosa si sia perso, ma ricorda la street punk band inglese dei Restarts alzare la voce contro Israele e le sue politiche già prima del 2023 (e la loro compilation benefit), ricorda i Green Day utilizzare il loro ampissimo bacino d’utenza per portare l’argomento anche nel mondo del mainstream, i Propagandhi, le Bikini Kill con il loro concerto benefit, gli Uk Subs con le loro dichiarazioni sulla nostra fanzine e i boicottaggi degli svedesi Refused. Tutto questo internazionalmente parlando; poi ci siamo noi italiani che non abbiamo mai fatto mancare il sostegno al popolo palestinese: basti pensare a Banda Bassotti, Talco, Punkreas, Bull Brigade, Sempre Peggio e tantissimi altri.
Tornando all’internazionalità, la mia critica è rivolta al mondo meno sotterraneo del punk, ad esempio alle etichette che si sono sempre schierate dalla parte dei più deboli, almeno a parole, come la Fat Wreck Chords (chi fa uscire album come “For God and Country”, “The War on Errorism” ecc sceglie una posizione), ma anche la Epitaph Records (“Against The Grain”, “Recipe For Hate”, “About Time”, “Anthems From The Alleyway” e “At Peace”, solo per citarne alcuni), la Red Scare Industries (col suo leggendario pugno chiuso, simbolo di lotta contro le ingiustizie) la Pirates Press Records (Evil Conduct, Infa-Riot, Barstool Preachers e Interrupters non sono certo bands che non si schierano contro ingiustizie e potere) e moltissimi altri mondi contingenti al punk rock. Voi potreste farmi notare che Fat Mike e Brett Gurewitz sono di origine ebraica e io vi risponderei che proprio per questo, a maggior ragione, avrebbero dovuto e dovrebbero prendere una posizione netta. Magari lo hanno fatto a titolo personale (dopo quasi 70.000 morti Fat Mike ha pubblicato un post in occasione della grande manifestazione guidata dai parenti degli ostaggi israeliani, alcuni uccisi, altri tenuti in ostaggio da Hamas dopo i deprecabili fatti del 7 ottobre 2023 e contro le politiche naziste di Benjamin Netanyahu ), ma nella vita dobbiamo essere partigiani, termine inteso letteralmente come persone che prendono una via, una parte, e la seguono nei modi loro più congeniali; quindi l’iniziativa personale non basta, deve assolutamente esserci una presa di posizione collettiva che apra gli occhi anche alle persone più remote, sfruttando quella che è la portabilità della notizia data dai social media.
Sicuramente ricorderete la compilation Rock Against Bush: era il 2004 e il mondo del punk rock si mobilitò, guidato dallo stesso Fat Mike e dalla stessa Fat Wreck che ora tacciono, contro le politiche scellerate dell’allora Presidente degli Stati Uniti George W. Bush e della sua invasione dell’Iraq dopo l’11 settembre. Questi sono solo alcuni gruppi che parteciparono a quella nobile compilation: Green Day, Nofx, Rancid, Pennywise, Alkaline Trio, Social Distortion, Foo Fighters, Bouncing Souls, Dropkick Murphys, Flogging Molly, Descendents, Only Crime, Strike Anywhere, Authority Zero, Rise Against e Offspring. Ecco, ad eccezione dei Green Day, NESSUNO degli altri gruppi ha preso una posizione di fronte a quello che stiamo quotidianamente vedendo. Dove sono i Pennywise di Fuck Authoruty? E i Bad Religion di Let Them Eat War? Dove sono gli Strike Anywhere di Values Here? E i Rancid di “Let The Dominoes Fall”? Dove sono i Good Riddance con le loro liriche incazzate contro le ingiustizie del mondo? E qui mi fermo, ma sarei potuto andare avanti ancora per un po’.
La collettività punk rock ha sempre avuto il potere di smuovere le coscienze, creare reti di solidarietà attiva ed è proprio alla luce di questo che rimango, rimaniamo, colpiti dall’immobilismo di tutte quelle band con le quali siamo cresciuti e grazie alle quali abbiamo creato e sviluppato la nostra coscienza politica e sociale.
Come punkadeka.it boicotteremo la Fat Wreck, la Epitaph o chi per loro? No, continueremo a raccontare le nuove uscite, le nuove ristampe le nuove e le vecchie band. Questo siamo e questo rimarremo. Facciamo playlist su Spotify, pubblichiamo post su Facebook, Instagram e X (tutte aziende non certo inclini a supportare la Palestina e la sua ottantennale lotta contro l’invasione israeliana), probabilmente qualche microchip del computer da cui sto scrivendo questo articolo è fabbricato da un’azienda che favorisce economicamente lo Stato genocida di Israele: la vita e l’informazione sono fatte di compromessi, ciò non significa non prendere una posizione ed essere dalla parte degli oppressi. Chi mi conosce bene sa quanto è dura per me adattarmi ai tempi che evolvono e al mondo che cambia, anche nella propagazione delle notizie e nei nuovi canali di informazione.
Questo articolo è dettato dalla rabbia e dal dispiacere di vedere idoli della vita diventare complici di un massacro a causa del loro silenzio assordante. Dispiace vedere come venga perse una enorme occasione di schierarsi dalla parte giusta della Storia.
Senza scomodare il filosofo francese Frantz Fanon e il suo “I dannati della terra”, ricordate cosa cantavano i Punkreas in Questa è la mia Storia nel 2005? Cantavano cosi: “Hanno trovato nel Libro, l’origine, la risposta
scacciare l’arabo pigro dovere di ogni sionista e tutta Europa s’inchina, richiama eserciti e vele lasciando nel cuore d’Oriente, la spina chiamata Israele!” e ancora: “(…) ma tutta la violenza non può far dimenticare che vittima è una sola e uno solo l’oppressore la sola strada aperta resta abbattere quel muro lasciare i territori per riprendersi il futuro!.” Ripartiamo da qui, dal basso, come piace fare a noi, sperando di aver contribuito anche solo infinitesimamente parlando alla “causa dei poveri contro l’oppressore” (Banda Bassotti, Figli Della Stessa Rabbia).
(Per chi non lo sapesse, questo pezzo della Banda Bassotti contenuto nell’album “Amore e Odio” del 2005 racconta la storia di una ragazza palestinese, una delle prime donne a morire in nome della libertà del proprio popolo, quello palestinese. Grazie Sigaro, la tua musica continua a segnarci la via).
Punkadeka Web Magazine 2 anni fa’ abbiamo scritto questo brano con il mio trio KapaDura
Eravamo dalla parte della ragione già dall’ allora ed alcuni che criticavano ciò che denunciavamo attraverso la nostra Musica si sono ricreduti e ora apprezzano quello che nel nostro piccolo realizziamo.
La Nostra Musica contro ogni forma d’ingiustizia.
PUNK ROCK AGAINST GENOCIDE – Compilation per Gaza
Siamo una scena di cacca sotto pusillanimi. Siamo cresciuti riempiendo la bocca di “ribellioni” “spacchiamo tutto” ecc e poi adesso che é ora di farsi sentire siamo dei borghesi.
Ovviamente non vale per tutti (e forse sono più fuori dalla scena rispetto ad anni fa) ma l’impressione é quella
L’ho letto e penso sia l’articolo più inutile e senza senso degli ultimi anni
Serena Ravera ?
Serena Ravera sei sempre la solita rompicojoni ?? Pero almeno lo hai letto ??
Comunque tutto sto astio verso un web magazine che da 26 anni si sbatte gratuitamente non lo capisco. Io solitamente ignoro, blocco, o mi levo dal caxxo ?? dovresti imparare a farlo anche tu ?? daje!
Ho solo detto che è un articolo inutile, lo seguo da anni Punkadeka, ed è un web magazine molto utile
Ma questo…bo non sapevano proprio cosa scrivere, ma non era necessario scrivere un articolo partendo con “non ho i social quindi non so” e poi concludendo con “non ci dissoceremo e continueremo a parlare di quelle etichette”, quindi perché questo articolo?!senza neanche informarsi prima di scrivere perché basta leggere i commenti per capire anche solo la questione
Compilation…
A cosa è servito? A lamentarsi e basta
Non so dove tu abbia visto astio nel mio commento, e non li blocco nè nulla perché li seguo e continuo a farlo
Ma è oggettivamente inutile.
C’è più astio nel tuo dirmi di levarmi dal cazzo (cosa che non ritengo neanche giusta nè educata, e non ti rispondo solo perché ti conosco da anni e ti voglio bene)
…. d’accordissimo su tutto…. vorrei un po’ di Punk anche per la guerra in Ucraina….
Il punk rock non prenderà mai delle posizioni politiche…sempre schifato infatti!
Violet Beauregard dillo ai Clash ? ..ma per favore…
Marco Celotti non sto parlando dei Clash, sto parlando di cose alla Ramones, a tutti quei gruppi che parlano solo di ragazze, bubblegum, ecc…contenuti zero.
E cmq amici punk rockers vi ricordo che il vostro idolo Marky Ramones si è rifiutato di suonare al Baraonda perché era esposta la bandiera della Palestina…
Violet Beauregard vabbè ma è notoriamente un coglione. Ma poi che discorso è? Rac e Sharp sai almeno cosa sono?
Violet Beauregard il punk è esattamente quella cosa lì, e l’ho sempre amato per questo. Chi ha fatto i pipponi politici è diventato Guccini e i MCR…
Violet Beauregard i RAMONES li amo anche io Purtroppo, quel che hai scritto è Purtroppo vero…poi io ho avuto una brutta esperienza ad un live di marky nel vicentino…ne ho raccontato. Comunque il no politica a me sta sul caxxo e quindi evito anche se ne ho fra gli Amici.
Io nel no politica non ci credo e infatti chi negli anni rivendicava questa posizione si è poi rivelato negli anni da che parte stava.
Io pure allo stadio fatico a stare con i fascinopoliticadistaminkia? ed è pieno purtroppo
Violet Beauregard ah come Agent Pazz ?? insomma ?????
Fulvio Pinto esatto, solitamente se sei no politica di solito tendi a destra ?
Lercio Parma Meme & Shitposting per fortuna il punk non è quello…
Mauro Grassano per fortuna non li conosco ??
Lercio Parma Meme & Shitposting no mio caro il punk sono MDC , Crass , gbh ..
I Clash con il benestare del funzionario diplomatico, e quei gruppi sempre schierati a “sinistra”
Poi ci sono quelli che fanno solo canzoncine e alla fine scopri che sono conservatori con l’eroina al posto del sangue
Fulvio Pinto un po’ come le svastiche dei sex pistols…
Mai posizioni politiche? E da quando?
Violet Beauregard non tutti dai, per fortuna conosco chi prende posizione e comunque in tutte le scene e nella vita normale, c’è chi non prende posizioni…solitamente, se scavi, comprendi il perché ??
In America sono pochi che possono prendere pubblicamente posizione perché ora come aprono bocca li arrestano .. e poi non dimentichiamoci il grande sito “conservative punk ” eddaje ..
Il punk rock non è musica politica, se poi voi volete sostenere la Palestina fatelo ma non strumentalizzate una sottocultura a favore di una causa politica, specie se a favore di un popolo che per quanto oppresso e meritevole di aiuti appartiene a una cultura tribale ed arcaica che andrebbe a reprimere ciò che rappresentate
Dov’è il punk rock? Allora, giusto venerdì al Rivolta saremo in massa a sostenere Mediterranea, mentre domani 3 manifesteremo in massa per Gaza e nel corteo ci saranno tutti gli amici dei gruppi punk della scena. I gruppi punk più schierati e decisi nella denuncia, non so se lo sapete, ma sono sorvegliati dalla Digos e schedati dal nostro governo, addirittura i P38 sono sotto processo con accuse di terrorismo, tanto per far capire quale sia la realtà dei fatti. A chi rompe i coglioni con il discorso Ucraina, io faccio parte di uno dei primi gruppi che si è mosso per mandare aiuti umanitari, a cui hanno contribuito un sacco degli amici della scena. Poi ci sarabbe la Banda Bassotti che su iniziativa del fu Sigaro Conti iniziò a portare aiuti alla popolazione di mezzo, a quei bambini del donbass vittime del fuoco incrociato tra Russi e Ucraini sin dal 2014. Insomma, mi pare che i punk siano dappertutto rispetto ad altri, o no?
Fermo restando che Nethaniau è un fascista criminale che sta portando in atto un genocidio verso gli abitanti di Gaza e sta facendo un danno incalcolabile ad Israele e a tutti gli ebrei da cui sarà difficile riprendersi.
Appurato che Nethaniau ha usato il 7 ottobre come scusa per non dimettersi e non andare alle elezioni e ha ribadisco ha messo in atto un genocidio invece di colpire quei nazisti di Hamas e invece ha invaso e masscrato in una ottica di colonizzazione , di espansione a beneficio dei coloni suoi elettori e della destra religiosa.
Io ho avuto tre zii deportati ad Auschwitz di cui uno mai più tornato . Erano ebrei e socialisti e poi i due tornati sono diventati comunisti . Io non sono tecnicamente ebreo perché mia mamma non è ebrea e io ne cresima ne barmitzvah ma per certi versi lo sono e ne sono orgoglioso. Nessuno che ha avuto parenti deportati può dormire di notte sapendo che gli ebrei israeliani stanno facendo quello che i loro parenti hanno subito.
Per onestà va detto che dalla nascita Israele è sempre stata attaccata e questa è una cosa oggettiva ma non giustifica il genocidio di oggi. Nemmeno lontanamente.
Dopo il 7 ottobre non ho sentito nessuno indignarsi per quello che è successo ( massacri, stupri, torture, anche ai bambini) e per gli ostaggi e anzi ho sentito manifestazioni di giubilo che dai nazi non mi hanno stupito ma dai compagni mi hanno indignato.
Come mi indigna oggi chi celebra quei nazi di Hamas.
Quindi si è difficile e complicato uscire allo scoperto per un ebreo con il rischio di trovarsi accanto ad un coglione filo Hamas o ad un antisemita da sempre che esce allo scoperto e legittimato oggi.
Nel punk e nel r’n’r ( come nei comics e nel surf) dover la presenza ebraica è sempre stata notevole e importante per i motivi con cui vi ho stufato sopra è sempre stato difficile prendere una posizione senza fare dei distinguo ( anche i Clash hanno evitato di prenderla ne mai si è saputo come la pensava Mick Jones).
https://youtu.be/lF9-XbY2jIE?si=3WtlMBidEWl9mNzO
Dalla parte giusta della storia