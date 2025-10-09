34K
Noise for Gaza Vol. 2 – Festival benefit per la Palestina

byDeka
9 Ottobre 2025
One comment

TxHC, 1904 Rec Studio, Loops Rec Studio e Sottoscala9 uniscono le forze per una nuova edizione di Noise for Gaza, il festival benefit nato per sostenere il popolo palestinese attraverso la musica.

L’iniziativa, giunta al secondo appuntamento, si terrà sabato 11 ottobre presso il circolo Arci Sottoscala9 di Latina (via Isonzo 194). Dieci band provenienti dalle scene Hard, Grind, Punk, Post e Alternative Core si alterneranno su due palchi, accompagnate da skate jam, DJ set, stand, street art e live art.

L’obiettivo del festival è quello di raccogliere fondi da destinare in beneficenza a sostegno delle vittime e della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Gli organizzatori sottolineano come la musica possa essere un veicolo di solidarietà, in un momento storico segnato da una crisi umanitaria di lunga durata.

L’evento prenderà il via alle 17.00 con la skate jam e il DJ set all’aperto, mentre dalle 18.00 partiranno i concerti sui palchi outdoor. L’ingresso è riservato ai soci Arci, con sottoscrizione consigliata di 10 euro. L’intero ricavato sarà devoluto in benefit.

Il visual dell’iniziativa è firmato dall’illustratore Marco About.

Noise for Gaza Vol. 2 si presenta come un appuntamento che unisce musica, arte e impegno sociale, riaffermando il valore del rumore come forma di solidarietà concreta.

Sabato 11 Ottobre
Sottoscala9 Circolo ARCI, via Isonzo 194, Latina
Dalle 17:00 Skate Jam & DJ Set con distro, food, street & live art.
Dalle 18:00 via ai concerti su due palchi, per una serata all’insegna dell’energia e della solidarietà.
Ingresso con sottoscrizione consigliata di 10€, riservato ai soci ARCI.

1 comment
