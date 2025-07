Non solo concerti al PUNK ROCK RADUNO 8: tutte le attività contingenti da non perdere assolutamente

Quella 2025 si preannuncia un’edizione incredibile per il Punk Rock Raduno.

Arrivato all’ottava edizione (decima se contiamo i due anni di Worst Raduno del periodo COVID), il festival bergamasco è pronto ad aprire i battenti e ad ospitare punk rockers provenienti da tutto il mondo.

Non solo concerti. Ecco cosa consigliamo per vivere davvero il Raduno.

Punk Rock Raduno non è mai stato solo quello che succede sul palco.

È tutto quello che succede sotto, attorno, vicino.

È nella polvere, negli abbracci, nelle storie, nel rumore.

Quest’anno più che mai, abbiamo lavorato per costruire un’esperienza unica.

Un festival che non si guarda soltanto, ma si vive.

Ecco la guida ufficiale ad alcune delle attività extra-live del PRR8 —

i momenti che ti faranno sentire parte di qualcosa, pensare, ridere, emozionarti.

E capire perché sei qui.

1. FILM PREMIERE – “The Most Australian Band Ever!”

Proiezioni all’aperto, venerdì e sabato sera, nel parco di Edoné.

Anteprima europea del documentario sui Hard-Ons.

Un film selvaggio, rumoroso, commovente — una storia di skateboard, razzismo, ribellione DIY e stranezze suburbane.

Diretto da Jonathan Sequeira, già autore del doc su Radio Birdman.

Ingresso gratuito, con raccolta fondi.

“Troppo pop per i metallari, troppo punk per i pop-kids, troppo strani per tutti… e troppo bravi per essere ignorati.”

2. PALOMAR LITERARY STAGE – Un nuovo spazio per parole punk

Perché il punk non è solo musica. È idee, libri, pensieri.

Sabato:

“DEVO – L’inizio era la Fine”, con Hellnation Books.

Arte, ironia e rivoluzione.

Domenica:

“PUNK ROCK – The Manges Photo Archive”, di Tsunami Edizioni.

In anteprima mondiale.

Non solo la storia di una band, ma di tutta la scena che ha reso il Raduno possibile.

I Manges non sono solo ospiti: sono parte della nostra storia.

Grazie alla Libreria Palomar per aver creduto in questo nuovo palco.

3. SCHOOL OF (PUNK) ROCK – Laboratori per bambine e bambini

Il Raduno è per tutti — soprattutto per i piccoli punk.

Tre appuntamenti per liberare creatività, ritmo e immaginazione:

Sabato

PUNKETS! by Progetto Aritmica – Percussioni collettive con secchi e ritmo.

Domenica

Dulco Granoturco Live Set – Musica surreale e storie bizzarre per grandi e piccini.

Domenica

Flowers Punk Rock Raduno Workshop –

Decora e stampa la tua maglietta con colori naturali e la guida degli amici di Addosso.

Creatività senza limiti, per tutte le età.

4. TATTOO PARTY – Venerdì e Sabato da Mano Morta Studio

Ogni anno c’è chi decide di portarsi il Raduno sulla pelle.

Tattoo flash, walk-in o su prenotazione, con alcuni dei migliori artisti punk in circolazione.

Chi si fa tatuare per primo il logo Too Tough To Die si becca un Campari Spritz.

Con:

Valentina De Rosata, Crap Man, Olimpia Quartieri, The Blackbelt Tattoo

Presso Mano Morta Tattoo Studio, a due passi da Edoné.

5. I BEE BEE SEA presentano un nuovo vinile stampandolo dal vivo

Mercoledì, Il giorno zero del Raduno.

I Bee Bee Sea tornano con un nuovo set e un 7” esclusivo.

200 copie numerate a mano, stampate in diretta da Pollice di Fuoco, disponibili solo quella sera.

Non è un warm-up. È il primo atto di qualcosa di magico.

Questo è il Raduno

Un luogo dove il punk è più della musica.

È comunità, creatività, stranezza e gioia.

Per tutte le età, tutte le lingue, tutti quelli che credono che il DIY non sia una moda, ma un modo di vivere.

Quest’anno, vai oltre il palco.

Fai un laboratorio, fatti un tatuaggio, guarda un film, leggi un libro, stampa una maglietta.

Questo è il vero Raduno.

Per il programma completo: