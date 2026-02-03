Nonna Luisa is a Punk Rocker IV: The Last Gang headliner della nuova edizione!

Anche il 2026 avrà la sua dose di Nonna Luisa is a Punk! Il giorno 1/6/26 il festival raggiungerà trionfalmente la quarta edizione e la Sick Family, per l’occasione, sgancia una vera bomba: i The Last Gang saranno i main headliner!

Preparatevi all’energia della cricca di Orange County, guidata dalla voce graffiante e magnetica della carismatica Brenna Red.

Rimanete sintonizzati: a breve saranno svelati la lineup completa, l’iconico flyer di quest’anno e tutti i dettagli per non mancare all’appuntamento con uno dei festival più folli dello Stivale.