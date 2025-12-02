NonToccateMiranda: in uscita il secondo album registrato 18 anni fa

Dalla provincia di Lecce arriva una notizia significativa per chi ha vissuto la scena punk/hardcore di vent’anni fa: il 5 dicembre 2025 uscirà il secondo disco — mai pubblicato prima — dei NonToccateMiranda, storica band che negli anni Duemila ha suonato in tutta Italia ed Europa.

Il materiale, registrato 18 anni fa e rimasto finora inedito, è stato recuperato, mixato e masterizzato da Ivar Records, la piccola etichetta gestita da Francesco, Tonio e Stefano. L’album sarà disponibile esclusivamente in streaming su tutte le piattaforme, Spotify compreso.

Non è prevista una reunion della band, ma la pubblicazione rappresenta un documento prezioso per la scena locale e per chi ha seguito il percorso del gruppo.