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Not For Rent: il nuovo singolo “Echoes and Ashes” in uscita oggi 10 giugno

byDeka
10 Giugno 2026
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I Not For Rent, band di hardcore melodico della provincia di Venezia attiva dal 2014, pubblicheranno il nuovo singolo “Echoes and Ashes” il prossimo 10 giugno. Il gruppo, da sempre legato all’etica DIY, arriva a questa nuova uscita dopo quattro album, uno split e numerosi concerti tra Italia ed estero.

Realizzato con la partecipazione di Simone Zuin, voce e chitarra dei Beerbong, il brano è stato registrato interamente in sala prove, mantenendo un sound ruvido e naturale che riflette l’approccio diretto della band.

L’uscita sarà accompagnata da un videoclip girato anch’esso in sala prove. Le riprese sono state effettuate utilizzando uno smartphone montato su un supporto girevole, mentre la grafica è stata realizzata a mano dall’artista Kevin Clozza e il montaggio del video è stato curato dal fratello Mauretti.

Dal punto di vista lirico, “Echoes and Ashes” parla della necessità di rinascere e riscattarsi da una società percepita come opprimente e da un contesto che sembra lasciare poco spazio alla speranza. Le voci diventano uno strumento di unione e resistenza, capaci di trasformarsi in un coro collettivo che supera divisioni e confini, guardando a una nuova possibilità di ripartenza.

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