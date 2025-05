“Not Your City”, il nuovo EP dei Firecracker

Con Not Your City, i Firecracker presentano quattro nuovi brani che proseguono il percorso della band bolognese nel punk diretto e ruvido, attento sia al vissuto personale che alle dinamiche sociali. “We are marching for those / Who’ve lost the voice but not their cause” è il verso che apre il brano omonimo e riassume lo spirito dell’EP.

I testi toccano vari temi: l’inadeguatezza percepita nel ruolo di genitore (“Stay”), la ricerca di senso in situazioni estreme (“Dead”), la critica a un contesto urbano opprimente (“Not Your City”) e un momento di distacco ironico (“Michael”).

Le influenze musicali sono ampie, dal punk hardcore alla tradizione orchestrale, passando per nomi come Sick of it All, The Replacements, Hüsker Dü, Superchunk e Kurt Cobain. La formazione attuale vede Patrick Toomey Neri e Michele Liuzzi alle chitarre e voci, Marco Bernardi al basso e Paolo Baresi alla batteria.

Il disco è stato registrato al Blue Studio di Yuri Pierini nell’estate 2024 e masterizzato da Carl Saff negli Stati Uniti. Not Your City documenta una fase di rinnovamento e coesione nella storia del gruppo.