Oggi, 12 dicembre 2025 esce Nothing but Strangers, il nuovo singolo degli Sludder.

Il brano nasce dall’osservazione di un passaggio comune nelle relazioni: persone che un tempo erano importanti finiscono per diventare figure lontane, quasi estranee, senza che vi sia necessariamente stato un momento di rottura. Semplicemente, le traiettorie della vita cambiano.

Nothing but Strangers racconta il vuoto che rimane quando un legame svanisce senza spiegazioni. Non c’è dramma, né colpa, ma la constatazione di muoversi negli stessi spazi di sempre con una percezione diversa. Una solitudine che porta più a capire che a cercare consolazione.

Sul piano musicale, il singolo prosegue la linea emotiva e melodica già presente nel primo EP Sooner or Later. È un approccio essenziale, dove parti più ruvide e momenti più morbidi convivono senza sovrastarsi.

Il brano apre il percorso verso il nuovo album della band bresciana, previsto per il 2026. Non anticipa completamente la direzione del disco, ma chiarisce un intento: gli Sludder non vogliono restare legati a un solo sound, ma mantenere sincerità sia nelle melodie che nei testi.

Registrata, mixata e masterizzata da Carlo Altobelli presso il Toxic Basement Studio, Nothing but Strangers non racconta un addio, ma ciò che arriva dopo: il momento in cui si devono fare i conti con sé stessi più che con gli altri.