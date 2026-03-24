NOTHING OFF MIRROR , il nuovo singolo

I Nothing Off Mirror pubblicano “The Fire I’ve Become”, nuovo singolo disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale. Il brano rappresenta il secondo estratto dall’EP di debutto “Blackout Therapy”, in uscita il 15 maggio.

Alla traccia partecipa come ospite Paul, voce della band ferrarese Pride Of Haka, che contribuisce ad accentuare l’impatto sonoro del pezzo. Il singolo prosegue il percorso avviato con “Digital Chains”, sviluppando ulteriormente le coordinate stilistiche del progetto.

Nati a Ferrara nel dicembre 2024, i Nothing Off Mirror sono composti da Daniele Finardi (voce), Nicola Giovanardi (batteria), Nicola Bentivoglio (chitarra), Simone Cavicchi (chitarra) e Federico Zappaterra (basso). La band si muove tra metalcore e post-hardcore, con un approccio che richiama le sonorità dei primi anni 2000 rielaborate in chiave contemporanea.

“The Fire I’ve Become” affronta tematiche legate al conflitto interiore e alla ricerca di una forma di resistenza personale. Il brano alterna momenti di forte intensità, tra breakdown, riff serrati e aperture melodiche, costruendo una narrazione che ruota attorno alla trasformazione delle difficoltà in una nuova consapevolezza.

La produzione valorizza l’identità del gruppo, combinando elementi aggressivi e melodici con inserti elettronici e orchestrali. Il contributo vocale di Paul rafforza ulteriormente la componente più pesante del brano.

Il singolo anticipa “Blackout Therapy”, EP composto da cinque tracce e completamente auto-prodotto, che sarà promosso attraverso una serie di uscite accompagnate da videoclip. Il progetto segna un primo passo per la band, che punta a consolidare la propria presenza nella scena contemporanea mantenendo un legame con le radici del genere.